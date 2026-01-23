El nuevo de dilema de un Feijóo entre la conciliación de Juanma Moreno y la agresividad de Ayuso

El contexto El presidente del Partido Popular (PP) ha comparecido desde Génova este viernes una vez terminados los tres días de luto oficial levantando así la tregua política.

El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo tiene que elegir, de nuevo, entre el modelo muy agresivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el más conciliador de su compañero de filas al frente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En esta ocasión, respecto a la tragedia de Adamuz, sobre la que este viernes se ha pronunciado el líder 'popular'.

Una comparecencia desde Génova en la que se ha reflejado a un Feijóo entre dos tierras. Por un lado, un tono muy duro contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sin alcanzar el nivel de la madrileña; mientras que, por otro, se deshacía en elogios respecto al barón andaluz por su colaboración con el Gobierno central.

Unas vez expirados los tres días de luto oficial que estableció el Ejecutivo por las 45 víctimas mortales en el accidente ferroviario del pasado domingo, Feijóo no ha dudado en elevar el tono contra Sánchez. Prueba de ello, sus palabras de este viernes: "Un caos de estas dimensiones exige que dé la cara el presidente del Gobierno" o "lo que tenemos es el peor Gobierno de nuestra historia" o, incluso, "el estado de las vías es el reflejo del estado de la Nación".

De esta manera, el líder 'popular' atiende las peticiones de Ayuso de pedir responsabilidades. Precisamente, la 'popular' madrileña había insinuado en las últimas horas que el PP sucumbía a una ley del silencio impuesta por el Gobierno: "Esta ley de no decir nada. No hablar, y si lo haces, eres criticado", esgrimía.

Ante estas declaraciones, Feijóo ha querido dejar claro que nadie le marca el paso. "Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer y es lo que hago", ha subrayado el presidente 'popular', después de que su actitud en las primeras horas fuera la de "respetar el luto", tal y como ha subrayado haber hecho hasta este viernes.

Entonces, la actitud de Feijóo se parecía más a la de Juanma Moreno, quien este jueves respondía a Ayuso recordando no ser "una persona de polémica y mucho menos un día como hoy", después de que se hubieran recuperado de los restos de los trenes los tres últimos cuerpos que quedaban por recuperar.

Algo que ha llevado a Feijóo a deshacerse en elogios para el presidente andaluz: "Lo que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía es actuar con máxima diligencia, con máxima sensibilidad y con mucho rigor. Y con notabilísimo acierto", aseguraba este viernes. Eso sí, Feijóo tampoco ha desaprovechado la ocasión para arremeter contra Sánchez al estilo de la presidenta madrileña: "El presidente del Gobierno. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Es la evidencia de su colapso".

Un posicionamiento al que han respondido desde Moncloa asegurando que el que genera inquietud es Feijóo. Por eso, han instado a seguir "actuando con altura, con lealtad institucional y con respeto". Una lealtad exigida a un PP que hace equilibrios entre la dureza que exige Ayuso y la moderación en las formas de Juanma Moreno.

