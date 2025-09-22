Del "nadie mata a una mujer por ser mujer" a "una chapuza intolerable": la indignación de quita y pon del PP y de Vox por los "fallos" de las pulseras antimaltrato

Los detalles Los 'populares' han ensalzado que "esta semana no debería comenzar sin que Ana Redondo deje el Ministerio por incompetencia" y que "estos dispositivos están dejando a las mujeres al albur de sus maltratadores".

En un clima político tenso, los supuestos fallos en las pulseras antimaltrato han intensificado las críticas del Partido Popular hacia el Ministerio de Igualdad. Los 'populares' han exigido la dimisión de la ministra Ana Redondo, calificando el incidente como "una chapuza intolerable". Isabel Díaz Ayuso acusó a Redondo de dejar a las mujeres desprotegidas. Vox también criticó al Ministerio, afirmando sin pruebas que una mujer murió por un fallo del dispositivo. Desde el Gobierno, la ministra Mónica García rechazó las críticas, atribuyéndolas a la hipocresía de quienes niegan la violencia machista. Vox y el PP han cuestionado la ley integral de violencia de género, con Vox lanzando mensajes negacionistas sobre el tema.

En medio un clima político de lo más tenso, los supuestos fallos en las pulseras antimaltrato han avivado las quejas y críticas de los 'populares' hacia el Ministerio de Igualdad. Tanto es así que el Partido Popular ha pedido la dimisión inmediata de la ministra Ana Redondo tras tachar lo ocurrido de "una chapuza intolerable".

"Esta semana no debería comenzar sin que Ana Redondo deje el Ministerio por incompetencia", denuncian. Redondo es acusada de dejar indefensas a las mujeres frente a sus maltratadores ya que estas se habrían quedado "desprotegidas", según afirmaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, el diputado del PP Jaime de los Santos ha sostenido en esRadio que, en toda esta situación, "la mierda son estos dispositivos que están dejando a las mujeres al albur de sus maltratadores".

Vox, concluyente pero sin pruebas

Pero los 'populares' no son los únicos en señalar a Igualdad, sino que Vox ha ido un paso más allá y ha afirmado sin prueba alguna que una mujer murió por culpa de un dispositivo que no funcionó: "Una mujer murió asesinada durante el fallo de las pulseras antimaltrato porque no se activó la alerta".

Desde el Gobierno subrayan que todas estas críticas tienen como origen la hipocresía y que, según afirma la ministra de Sanidad, Mónica García, no recibirán "ninguna lección de aquellos que niegan la violencia machista". Recordemos que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recalcado en diferentes ocasiones que "la violencia no tiene género".

Mientras, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo prefería llamarla "violencia intrafamiliar" o "violencia doméstica". El Ejecutivo tampoco escuchará un partido que impide declaraciones instucionales contra asesinatos de mujeres o que boicotea minutos de silencio y concentraciones de repulsa, como ha hecho Vox, que incluso lanza mensajes negacionistas: "Nadie mata a una mujer por ser mujer".

"La ley integral de violencia de género es un desastre, es una mierda", añadía el partido ultraconservador, que ahora critica a Igualdad. Sin embargo, antes afirmaba que esta ley estaba pensada contra los hombres porque "les condena de antemano".