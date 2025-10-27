Moreno corrige a su portavoz tras asegurar que la manifestación contra la gestión de los cribados en Andalucía fue un "fracaso": "Siempre es un éxito"

El contexto Después de la multitudinaria concentración de Amama, Juanma Moreno ha intentado acercarse a las afectadas tras las polémicas palabras de su portavoz del partido, quien dijo que la manifestación había sido un "fracaso".

Este fin de semana, las calles se llenaron de manifestaciones contra los presidentes de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, debido a la crisis de los cribados. Juanma Moreno ha intentado acercarse a las afectadas, desautorizando a su portavoz que calificó la protesta de "fracaso". Moreno afirmó que "nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente". El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, también ha ofrecido diálogo a las asociaciones. Amama, aunque no rechaza la invitación, espera respuestas concretas. El PSOE andaluz critica las contradicciones en el mensaje gubernamental.

Este fin de semana las calles se han llenado de manifestaciones, no solo en contra del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, también contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la crisis de los cribados.

Tras las protestas, el presidente andaluz ha desautorizado a su portavoz del partido, quien dijo que la manifestación había sido un "fracaso". Ahora, en cambio, Juanma Moreno intenta acercarse a las afectadas. Es más, el consejero de Sanidad se va a sentar con la asociación Amama.

Después de la multitudinaria concentración de Amama, Juanma Moreno ha intentado acercarse a las afectadas. "Nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente, siempre es un éxito", ha llegado a decir Moreno este lunes.

De esta manera, el presidente de la Junta desautoriza a su portavoz que, aunque la imagen muestra que la protesta fue multitudinaria, optó por calificarla de "fracaso". En palabras de Toni Martín, Portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, la "concentración para atacar a Juanma Moreno fue un fracaso absoluto de los partidos izquierda".

Pero Moreno no es el único que apuesta por el acercamiento. Este lunes el consejero de Sanidad les tiende la mano a las asociaciones, sobre todo a Amama. "Ofrecimiento, mano tendida y diálogo. Diálogo humilde", ha dicho el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Dice que necesita que todas ellas integren la solución.

Desde Amama no rechazarán la invitación, pero tienen expectativas que cumplir. "Me encantaría que esa entrevista sea para decirnos exactamente dónde está el problema", ha señalado en Al Rojo Vivo Ángela Claverol, presidenta de Amama. Así, ha añadido que "una reunión para que nos pase el brazo por el lomito no nos interesa".

Además, sobre el mensaje del número dos de Moreno, ha indicado que "el fracaso es de ellos". En el PSOE andaluz no entienden las disonancias. La portavoz del partido, María Marquez, ha señalado que "no entendemos el cinismo de Moreno que manda a algunos a insultar a las mujeres y el consejero tendiendo la mano". Insisten, además, que a pesar del número de afectadas todavía hay muchas preguntas y muy pocas respuestas.

