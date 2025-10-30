Morant descarta una moción de censura contra Mazón y apela a Feijóo: "Si consiente que continúe, demostrará que el PP es un partido inútil"

¿Qué ha dicho? La ministra y secretaria general del PSOE valenciano asegura que, durante el funeral por las víctimas de la DANA en Valencia, se impregnó de su dolor. "Lo vi convertido en rabia, no en odio. Las víctimas buscan justicia", asevera.

Diana Morant lo tiene claro, Alberto Núñez Feijóo debe dar un paso al frente y apartar a Carlos Mazón. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE valenciano se ha mostrado tajante este viernes en una entrevista concedida en 'RNE', en la que ha descartado orquestar una moción de censura contra el president de la Generalitat valenciana, pero sí ha lanzado un mensaje al líder del PP: "Si Feijóo consiente que continúe, demostrará que el PP es un partido inútil".

Todo ello de cara a la próxima remodelación del Ejecutivo del Consell del próximo día 5 con la que el president trataría de aguantar en el cargo hasta 2027. Para la socialista, una moción contra Mazón solo serviría para insistir en la "sensación de impunidad" que, en su opinión, tiene el presidente de la Generalitat. "Si Feijóo consiente un cuarto gobierno de Mazón con lo que está pasando, como si no hubiese pasado nada, y que se abra una nueva etapa con Mazón a la cabeza, el PP en este país se habrá convertido en un partido incapaz de resolver sus problemas y en el principal problema de los vecinos", ha insistido.

En ese sentido, la socialista valenciana no ha dudado en ponerse en el lugar de las víctimas de la DANA tras haber estado frente a su dolor en el funeral de estado celebrado este miércoles, donde los gritos e insultos contra Mazón fueron constantes. "Toda España estuvimos llorando con todas las familias y las víctimas. La negligencia en la gestión provocó que mujeres se quedaran viudas o que chiquillas perdieran a sus padres", ha afirmado. "Vi el dolor convertido en rabia, no en odio. Buscan justicia", ha dicho rotunda.

La declaración del Senado, "un circo"

Morant no solo ha hecho referencia a la tragedia vivida en Valencia. La ministra también ha dejado claro durante la entrevista que el PSOE, a nivel nacional, no tiene nada que ocultar con respecto a posibles corrupciones ligadas a la trama Koldo. Para la socialista, la actitud de su partido es la de "no tener nada que esconder" y la declaración de Pedro Sánchez de este jueves en el Senado "es un circo".

"El PP está en esta política de circo para desacreditar al adversario y a la política misma", ha declarado. "No saben hacer otra cosa. Sánchez se acercará a la ciudadanía a través de la verdad", ha agregado a la vez que ha mostrado no tener ninguna preocupación porque se pueda dar a conocer la existencia de una caja B. "Siempre nos miramos hacia dentro para mejorar a través de nuestro código ético y auditorías internas que acreditan que no existe esa caja B", ha recalcado.

Con respecto a este extremo, la ministra ha puesto de manifiesto que se partido "siempre colabora con la Justicia" y que "si hubiera aflorado algo, nosotros mismos lo habríamos puesto en conocimiento de la misma".

"En el PSOE no caben los puteros"

Además, Morant ha sido tajante con respecto a las informaciones constantes que vinculan a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, con la prostitución. "Si cualquier militante del PSOE tiene pruebas de que se pague por prostitución es motivo suficiente para la expulsión del partido. En el PSOE no caben los puteros ni los que paguen por sexo", ha sentenciado.

En cuanto a los cobros en efectivo dentro de la cúpula del partido, Morant ha especificado que no ha cobrado nunca en metálico, pero que sí ha pasado "tickets, como viajes o billetes de tren" y la formación se los ha pagado. "Todo eso está perfectamente controlado por el partido", ha incidido.

