Montero asegura que presentará "en unos días" el techo de gasto y pide apoyo para los Presupuestos

El contexto La ministra de Hacienda ha asegurado este lunes que está "centrada en cerrar la senda de estabilidad para llevarla en unos días" al Consejo de Política Fiscal conjuntamente con el techo de gasto. Sería el primer paso para presentar los Presupuestos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que espera llevar pronto la senda y el techo de gasto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, como paso inicial para presentar el proyecto de Presupuestos para 2026 en el Congreso. Montero ha comentado que están ultimando detalles internos y dialogando con grupos políticos. Respecto a la amenaza del PP de acudir al Tribunal Constitucional por la falta de presentación de cuentas, Montero se ha mostrado despreocupada. Además, ha expresado confianza en alcanzar un acuerdo con Junts para las cuentas públicas. Sobre el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, Montero ha asegurado que ninguna comunidad perderá recursos y se mantendrá la solidaridad territorial.

Así lo ha indicado Montero en conversación con los medios antes del foro 'World in Progress' en Barcelona. Además, la ministra socialista ha afirmado que están cerrando tanto los últimos flecos del trabajo interno de los ministerios para los Presupuestos, así como "las primeras aproximaciones con los grupos".

Respecto a que el PP pretende llevar al Gobierno al Tribunal Constitucional en caso de no presentar las cuentas ante las Cortes, Montero ha dicho que esto no le preocupa "en absoluto". Por otro lado, sobre la relación con Junts, ha confiado en poder alcanzar un acuerdo para las cuentas públicas. "Ustedes conocen que nuestra relación con Junts hay veces que está más fluida, hay otras veces que necesita de mayor diálogo. Y estamos en el mayor diálogo", ha zanjado.

Por otro lado, Montero ha asegurado que "ninguna comunidad autónoma va a perder recursos" con el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña que el Gobierno y la Generalitat pactaron.

La vicepresidenta ha asegurado que están "trabajando mucho para cumplir con las diferentes premisas" que hay encima de la mesa, y ha citado los acuerdos suscritos con el Govern y el principio de solidaridad.

"Uno es lo que se firmó en la reunión bilateral con la Generalitat de Cataluña, pero igualmente el compromiso del presidente de que ninguna comunidad autónoma va a perder recursos, y por otra parte se va a garantizar la solidaridad en todo el territorio. En esto estamos trabajando", ha sostenido.