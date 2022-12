CONSIDERA QUE HAY UN "EMPATE TÉCNICO" ENTRE PSOE Y COMPROMÍS

La diputada de Compromis en las Cortes Valencianas Mónica Oltra ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que no descarta ser la próxima presidenta de la Generalitat Valenciana: "Yo me presenté para ser presidenta, hemos triplicado nuestra fuerza". Sin embargo, no lo plantea como condición irrenunciable para alcanzar un pacto con el PSOE: "No vamos a imponer a nadie que yo sea presidenta, pero tampoco nos vamos a dejar imponer a otro, prácticamente hay un empate técnico entre el PSOE y Compromís". Por otro lado, Oltra ha asegurado que, excepto al PP, al que ha puesto un "cordón sanitario" por ser "el partido más antisistema que existe", no va a dejar a nadie fuera de las conversaciones.