Moncloa confirma que Sánchez se reunió dos veces en secreto con Junqueras antes del acuerdo de financiación para Cataluña

Los detalles El Ejecutivo reconoce finalmente los encuentros secretos que prepararon el acuerdo de financiación de Cataluña de 4.700 millones, tras varios días de silencio y confusión sobre si se habían producido.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras ya se habían reunido en secreto antes del anuncio del acuerdo histórico de financiación para Cataluña. Según adelantó 'La Vanguardia' y ha confirmado Moncloa a laSexta tras días de silencio, el presidente del Gobierno mantuvo dos reuniones previas con el líder de ERC antes de su encuentro público en la Moncloa el pasado jueves.

Desde el Ejecutivo aseguran que estas citas formaron parte de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que supondrá unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña.

Sin embargo, la ministra portavoz, Elma Saiz, aseguró esta misma mañana: "No he tenido conocimiento de esas reuniones. Como saben, si el gobierno es el gobierno del diálogo, el presidente del gobierno es el principal exponente de ese gobierno del diálogo. Lo importante es que, con total transparencia, se cuentan los acuerdos alcanzados. Somos un gobierno que cumple con sus acuerdos y, con total transparencia, siempre se cuentan los acuerdos cuando se alcanzan".

Por su parte, Junqueras calificó el acuerdo como "un buen modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana". En declaraciones a 'Hora 25', defendió que se trata de un pacto que beneficia a todos y no perjudica a nadie, y criticó que el modelo de financiación autonómica llevaba trece años caducado.

El líder de ERC recordó que, por la financiación insuficiente, las comunidades han acumulado un déficit anual de 20.000 millones de euros para servicios esenciales como hospitales y escuelas. También advirtió de que sigue pendiente un acuerdo sobre recaudación y subrayó que sin ERC no habrá negociación de Presupuestos.

Moncloa defiende que estas reuniones discretas reflejan la estrecha relación política entre Sánchez y Junqueras, y su apuesta estratégica por cerrar el acuerdo que permitirá a Salvador Illa avanzar en los Presupuestos en Cataluña.

Hasta ahora, el Ejecutivo había mantenido en secreto estas citas y había presentado la reunión del 8 de enero como el primer encuentro desde el procés, aunque sí hubo una llamada telefónica en octubre de 2023 durante la negociación de la investidura. Moncloa insiste en que: "Se cuentan los acuerdos, no el proceso para lograrlos".

El acuerdo se llevará este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se discutirá como reforma global del modelo de financiación para todas las comunidades autónomas.

