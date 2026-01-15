Moncloa acusa al PP de convertir en un "aquelarre político" la reunión sobre financiación mientras Feijóo avanza que trasladará a Sánchez su rechazo

¿Qué ha dicho? "No se puede seguir adelante con esto. No puede decidir el destino del dinero de toda España quien quiere salirse de ella", ha criticado Feijóo en un mensaje en su cuenta de X.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé marcha atrás con el modelo de financiación autonómica pactado con el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, en su reunión del próximo lunes, a las 18:00 horas, en el Palacio de la Moncloa, ya que considera "revelador" que solo la apoye Cataluña.

Así lo ha avanzado en un mensaje en su cuenta de X, después de que todas las comunidades, salvo Cataluña, se opusieran este miércoles a la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una bronca reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Feijóo considera que las autonomías "han dicho de forma unánime que un condenado por malversación no puede ser el arquitecto del nuevo modelo de financiación autonómica", y que "el camino emprendido por Sánchez no responde a las necesidades de la gente, sino a la exigencias del separatismo".

"Por eso", dice, se erigirá en "altavoz de lo que es justo" en su reunión con Sánchez en La Moncloa, a pesar de que el objeto de la cita es abordar un envío de tropas a Ucrania ante un eventual alto al fuego. "No se puede seguir adelante con esto. No puede decidir el destino del dinero de toda España quien quiere salirse de ella", añadió.

El nuevo modelo de financiación autonómico no gusta a las regiones que hablan de "auténtica aberración" o "corrupción de Estado absoluto"

Los 'populares' dan por hecho que el nuevo modelo no llegará a ser aprobado, algo que ha trasladado el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en una entrevista en Antena 3. En su entrevista, Bravo ha hablado de un sistema "viciado" al cual también se oponen comunidades gobernadas por socialistas.

Desde el Gobierno piden "altura de miras"

Fuentes del Gobierno aseguran a laSexta que los 'populares' convirtieron la reunión de este miércoles entre el Ejecutivo y las autonomías en un "aquelarre político". Estas fuentes señalan que los representantes del PP primaron "los intereses del partido por encima de los de las comunidades autónomas".

Además, niegan que el nuevo modelo esté "ideado para contentar a Cataluña", recordando que "no se impone a nadie" y que es un modelo de aplicación voluntaria. Las fuentes consultadas recuerdan que es "falso" que el principio de ordinalidad se aplique solo a Cataluña, dado que la ordinalidad del nuevo modelo "es la misma que la del anterior". Por último, piden a los territorios "altura de miras" frente a un modelo actual "injusto".

Yolanda Díaz defiende el nuevo modelo pero ve "elementos mejorables"

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la propuesta de reforma de la financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda con el apoyo de ERC "mejora sustancialmente" el sistema vigente, caducado desde 2014, si bien reconoce que existen "elementos de mejora".

En una entrevista en Radio Cable, Díaz defiende que tratar la financiación autonómica "es hablar de algo muy importante", como son los ingresos para la prestación de servicios clave como la dependencia, la educación o la sanidad.

"María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y su equipo, han hecho una propuesta que mejora sustancialmente el modelo de financiación autonómica que tenemos hoy en vigor", admite Díaz, quien destacó que presidentes autonómicos como el de Andalucía, Juanma Moreno, o el de Galicia, Alfonso Rueda, plantearon que no negociarían un sistema de financiación que no mejorara en más de 4.000 y 500 millones de euros sus recursos, respectivamente.

Con la propuesta de Montero, según detalló Díaz, ambos requisitos se ven superados de forma relevante. Por ello, exhortó a estos presidentes a "rectificar" y lamentó que Feijóo los llamara "a toque de silbato" para que se opusieran frontalmente.

Dicho lo cual, la vicepresidenta segunda señaló que "hay elementos que son mejorables" en la propuesta, entre los que resaltó "una cláusula de cierre del sistema" y la lucha para "atacar y atajar el dumping fiscal, es decir, que se acabe de una puñetera vez" con la política de rebaja impositiva de regiones como la Comunidad de Madrid y Andalucía, a las que citó expresamente.

