Miguel Tercedor, el blanqueador de la 'trama Púnica', se retracta sobre las facturas falsas

Miguel Tercedor es uno de los que, según el sumario de la 'trama Púnica', falsificaba facturas para las empresas de David Marjaliza. "Yo sólo he visto una vez en mi vida a David Marjaliza, miento dos veces".

Así se lo declaró a la inspeción de Hacienda en julio de 2009. "Manteníamos el contacto por lo que sabía mi situación económica precaria, motivo por el que me ofreció hacer facturas falsas". Sin embargo, ante las cámaras de laSexta Noticias, recula.

Tercedor asegura que sí hacía los trabajos por los que facturó miles de euros, pero reconoce que no puede demostrarlo. Afirma que declaró presionado por los inspectores de Hacienda. "Me hizo una inspección donde, más o menos, me amenazaban con imputarme un delito".

En esa declaración, también afirmaba que un hombre de Marjaliza y Granados le había amenazado con enviarle un sicario si hablaba. Una vez más, lo niega cuando tiene la cámara enfrente. "Lo dije por darle bombo al tema y que me dejaran en paz, nunca me amenazó nadie".

Miguel Tercedor sufrió un sospechoso robo en su casa en el que desaparecieron una maleta llena de documentos y sus dos ordenadores portátiles.