Un menú por 332 euros, marisco y un hotel en París: los gastos "llamativos" que arroja la auditoría sobre las cuentas del PSOE

Una auditoría forense encargada por el PSOE, realizada por los catedráticos Félix Alberto Vega Borruego y César Martínez Sánchez, examina los pagos en efectivo del partido entre 2017 y 2024. Aunque se descarta la financiación ilegal, el informe señala gastos llamativos, como un menú de 332 euros y facturas de hoteles en París y restaurantes en Bruselas. Estos gastos, especialmente durante el periodo en que Ábalos lideró la Secretaría de Organización, destacan por superar el umbral de 60 euros por comensal, alcanzando el 25% en 2020. Las facturas, muchas a nombre de Ábalos, incluyen localizaciones inusuales y se consideran "impropias".

Así lo asegura la auditoría forense que ha encargado el Partido Socialista y que estudia los pagos en efectivo efectuados por el partido entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido.

Una auditoría que ha sido realizada por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego -uno de los nombres que Podemos propuso para el Consejo General del Poder Judicial en 2018- y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid y externos al partido.

En el informe, al que ha tenido acceso EFE, se descarta la financiación ilegal del partido y se considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es "coherente, cerrado y verificable" porque "todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas".

En cambio, pese a que "no existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería", el informe sí que destaca algunos gastos "llamativos" que superan los 2.000 euros y que engloban múltiples recibos. Concretamente, los que pasó la Secretaría de Organización en el periodo en el que Ábalos estaba al frente.

La mayoría de gastos se hicieron en restaurantes en el "eje Madrid-Valencia"

Generalmente, los gastos no solían exceder los 60 euros de gasto por comensal, el umbral fijado como referencia de gasto excesivo. Aunque el informe destaca un dato importante: los gastos que superan el umbral de los 60 euros por comensal eran el 4 % en 2018, pero en 2020 alcanzaron el 25 %. Periodo en el que Ábalos estuvo al frente de la Secretaría de Organización del partido, entre 2017 y 2021.

Además, precisamente en ese periodo entre 2017 y 2024, el PSOE destinó a la caja del partido 940.388 euros, de los que 126.858 fueron hasta 2020 a la Secretaría de Organización; mientras que a Ábalos se destinaron 19.637,97 euros, solo hasta 2019; al igual que ocurre con Koldo García, que entre 2017 y 2019 recibió 11.291,33 euros.

Cerdán recibió en efectivo 7.433 euros entre 2023 y 2024 y en su etapa, la Secretaría sólo pasó tres liquidaciones por valores de 237,83; 374,2; y 186,55 euros.

Según el informe, la mayoría de gastos se hicieron en restaurantes en el "eje Madrid-Valencia". Y aunque normalmente no excedían de los 60 euros por comensal, destacan tres facturas de un mismo día para las que "no resulta evidente la explicación": dos en La Chalana -una marisquería de Madrid- a las 23:58 de un día de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de cien euros por persona tras comer centollo y ostras.

Y no solo eso. Los catedráticos también señalan las facturas de un hotel en París, un restaurante en La Massana (Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica, al considerarlas localizaciones "llamativas". E incluso un recibo a nombre de la exsuegra de Ábalos. Unos gastos que los catedráticos señalan como "manifiestamente impropios".

Ademá, el informe destaca que las hojas de liquidación, que el PSOE conserva, solían ir a nombre de Ábalos y contar con su visto bueno y el del responsable de la administración. Además, en 2017 hubo comprobantes firmados por Francisco Salazar, entonces secretario adjunto y quien ahora está denunciado por haber cometido presuntamente acoso sexual.

