Fernando Grande-Marlaska ha mostrado su confianza por el despliegue que liderarán los Mossos d'Esquadra para garantizar la seguridad del Consejo de Ministros que se celebra en la Casa Llotja de Mar de Barcelona, contando con la "cooperación y colaboración" de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según él, no hay que ser alarmistas porque su previsión es que no haya graves disturbios.

En una entrevista en Antena 3, Grande-Marlaska ha dicho que la Policía Nacional y la Guardia Civil lo que harán es actuar como "coadyuvantes cuando los Mossos consideren que necesitan más efectivos". Sin confirmar cifras del dispositivo policial, ha mostrado su confianza hacia la cúpula policial al frente de todos los cuerpos, ya que son "absolutamente profesionales". También ha respaldado la elección de la Casa Llotja de Mar.

Grande-Marlaska ha rechazado que el 21-D se lleven a cabo unas protestas por los independentistas con disturbios como los de los chalecos amarillos en Francia. "No lo contemplo porque creo que todos los españoles y catalanes somos suficientemente conscientes y maduros de que nos jugamos mucho. No creo que seamos tan imprudentes", ha señalado antes de insistir en que el Gobierno apuesta por el diálogo y no contempla medidas como la aplicación del artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional.

El ministro del Interior ha recordado que en el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el 26 de octubre en Sevilla también se reforzó la seguridad ya que el Gobierno se reunió fuera del Complejo de la Moncloa. Según Grande-Marlaska, el dispositivo, ahora, será el "razonable para la seguridad ciudadana, pero sin causar alarmismo". Según él, en el pasado reciente ha habido "disfunciones", a pesar de lo cual mantiene su confianza en la coordinación policial.

Grande-Marlaska ha defendido el diálogo y ha confiado en que el 21-D se celebre finalmente la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra. El ministro no ha querido desvelar cuándo llegaran los primeros policías de refuerzo, asegurando que el número será el "adecuado" y que se "salvaguardarán los derechos laborales" de aquellos agentes que vayan a Cataluña en comisión de servicio.

De esta forma, ha descartado que se vuelva a repetir el alojamiento en barcos como hizo el Gobierno del PP durante el referéndum del 1-O de 2017. Además, Grande-Marlaska ha recordado que, como juez, comprobó la "eficacia" de los Mossos y que él mantiene su confianza en la policía y las instituciones catalanas.

Tras censurar la llamada a la 'vía eslovena' de Torra, lo que no considera "razonable", se ha referido a otras cuestiones como el posible traslado de los dirigentes catalanes en huelga de hambre que tienen que ser juzgados en el Tribunal Supremo, una cuestión que, ha recordado, depende del Alto Tribunal al tratarse de presos preventivos.