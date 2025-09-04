Marlaska carga contra las críticas "interesadas y partidistas" del PP en los incendios: "Se han puesto todos los recursos"

El contexto Marlaska ha comparecido a petición propia en la Comisión de Interior de la Cámara Baja para dar cuenta de la actuación del Ejecutivo frente a la ola de incendios, que en agosto arrasaron numerosas hectáreas de León, Orense y Lugo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó en el Congreso que el Gobierno ha desplegado todos los recursos del Estado contra los incendios de este verano, a pesar de las críticas del PP. Durante su comparecencia en la Comisión de Interior, Marlaska detalló que se enfrentaron 39 grandes incendios forestales, especialmente en León, Orense y Lugo. Subrayó la cooperación institucional para combatir el fuego y destacó el esfuerzo de las administraciones y los equipos en primera línea. La Unidad Militar de Emergencias se activó 43 veces, marcando un récord histórico, y el Ministerio para la Transición Ecológica ofreció 56 medios y brigadas de refuerzo.

Así lo ha asegurado Marlaska en su comparecencia a petición propia en la Comisión de Interior de la Cámara Baja para dar cuenta de la actuación del Ejecutivo frente a la ola de incendios, que en agosto arrasaron numerosas hectáreas de León, Orense y Lugo.

En su intervención inicial ante los diputados, el ministro ha señalado que, en total, este verano se han afrontado 39 grandes incendios forestales, que son los que afectan a más de 500 hectáreas. Así, ha afirmado que "ante esta situación, compleja y excepcional, desde los primeros incendios comunicados, todos los recursos disponibles del Estado se han puesto al servicio de las comunidades autónomas afectadas".

De esta manera, el ministro ha sostenido que este despliegue de los efectivos del Estado se ha producido "pese a algunas manifestaciones interesadas y partidistas impulsadas desde el PP", ya que "durante estas semanas todos hemos trabajado buscando la cooperación y la lealtad institucional, con un objetivo común: apagar todos y cada uno de los incendios de la manera más rápida posible".

A este respecto, ha apuntado que hay que reconocer "el trabajo realizado por todas las administraciones implicadas en la emergencia" y, de "manera muy especial", por las personas "que han estado en primera línea, luchando contra el fuego y sus consecuencias".

En cuanto a datos, Marlaska ha indicado que durante la oleada de incendios de las últimas semanas la UME se ha activado en 43 ocasiones, en la que ha sido "la mayor activación de recursos de esta unidad en un periodo de duración similar en toda su historia".

Además, ha apuntado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico puso a disposición de las comunidades autónomas sus 56 medios, las 10 Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la Brigada de Labores Preventivas de Ruente (Cantabria).