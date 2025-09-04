Ahora

Comisión en el Congreso

Marlaska carga contra las críticas "interesadas y partidistas" del PP en los incendios: "Se han puesto todos los recursos"

El contexto Marlaska ha comparecido a petición propia en la Comisión de Interior de la Cámara Baja para dar cuenta de la actuación del Ejecutivo frente a la ola de incendios, que en agosto arrasaron numerosas hectáreas de León, Orense y Lugo.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece, a petición propia, en la Comisión de InteriorEl ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece, a petición propia, en la Comisión de InteriorEP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves en el Congreso que el Gobierno ha puesto durante este verano "todos los recursos disponibles del Estado" contra los incendios pese a las críticas "interesadas y partidistas" del PP.

Así lo ha asegurado Marlaska en su comparecencia a petición propia en la Comisión de Interior de la Cámara Baja para dar cuenta de la actuación del Ejecutivo frente a la ola de incendios, que en agosto arrasaron numerosas hectáreas de León, Orense y Lugo.

En su intervención inicial ante los diputados, el ministro ha señalado que, en total, este verano se han afrontado 39 grandes incendios forestales, que son los que afectan a más de 500 hectáreas. Así, ha afirmado que "ante esta situación, compleja y excepcional, desde los primeros incendios comunicados, todos los recursos disponibles del Estado se han puesto al servicio de las comunidades autónomas afectadas".

De esta manera, el ministro ha sostenido que este despliegue de los efectivos del Estado se ha producido "pese a algunas manifestaciones interesadas y partidistas impulsadas desde el PP", ya que "durante estas semanas todos hemos trabajado buscando la cooperación y la lealtad institucional, con un objetivo común: apagar todos y cada uno de los incendios de la manera más rápida posible".

A este respecto, ha apuntado que hay que reconocer "el trabajo realizado por todas las administraciones implicadas en la emergencia" y, de "manera muy especial", por las personas "que han estado en primera línea, luchando contra el fuego y sus consecuencias".

En cuanto a datos, Marlaska ha indicado que durante la oleada de incendios de las últimas semanas la UME se ha activado en 43 ocasiones, en la que ha sido "la mayor activación de recursos de esta unidad en un periodo de duración similar en toda su historia".

Además, ha apuntado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico puso a disposición de las comunidades autónomas sus 56 medios, las 10 Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la Brigada de Labores Preventivas de Ruente (Cantabria).

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo tacha de "choque institucional" la apertura del Año judicial y ve un "error" someter al rey a acudir al acto
  2. Al menos 17 muertos y 23 heridos por un accidente en el mítico funicular de Gloria de Lisboa
  3. La red negacionista de Milei y Vox organiza unas jornadas machistas en el Congreso: quiénes son y qué defienden
  4. El Israel-Premier Tech rechaza retirarse de la Vuelta pese a las protestas contra su participación
  5. Una caída en los servidores de Adif provoca paradas y retrasos en la alta velocidad con origen y destino en Madrid
  6. La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces