Ahora

Nuevos cambios

María Chivite prescinde de dos pesos pesados de su Gobierno en Navarra para "dar impulso político a la legislatura"

Entre líneas La presidenta navarra lleva meses en el punto de mira por la estrecha relación que mantenía con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al que investiga la Justicia.

María Chivite, en una imagen de archivo.María Chivite, en una imagen de archivo.Jesús Diges - EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

María Chivite prescinde de dos pesos pesados de su Gobierno en Navarra. Un anuncio que adelanta 'Diario de Navarra' y que llega en el marco de una remodelación que arrancará este jueves y que viene provocada por su estrecha relación con el que era secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien la Justicia lo investiga por cobrar mordidas.

En concreto, según informaba el medio precitado serán las salidas del vicepresidente primero, Félix Taberna, y de la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, las que este jueves anunciará la presidenta navarra.

Ambos, se encuentran al frente de consejerías que corresponden al ala socialista del ejecutivo regional, mientras que el resto de las seis del PSN-PSOE no sufrirán ningún cambio. Tampoco lo harán los departamentos que pertenecen a los socios de coalición, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Unos cambios que, según han apuntado fuentes a la agencia EFE, tienen el objetivo de "dar un impulso político a lo que resta de la legislatura". Precisamente, desde que Chivite tomó posesión por segunda vez como presidenta de Navarra en 2023, su Ejecutivo ha afrontado dos cambios, a los que se sumarán los mencionados.

Las modificaciones anteriores afectaron al consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, al convertirse en secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. A él le sustituyó Patricia Fanlo quien hace aproximadamente un año fue cesada por la misma Chivite, dando paso a Juan Luis García al frente del departamento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El expolio al petróleo venezolano de EEUU ya está en marcha: dos buques abordados en horas y el inicio de las negociaciones con la petrolera estatal de Venezuela
  2. Las tres fases de EEUU para Venezuela: el petróleo encubierto de 'estabilidad', la liberación de presos como 'recuperación' y algo así como una transición política
  3. Europa discrepa en su defensa de Groenlandia: Francia "reflexiona" sobre una respuesta contra EEUU y Alemania resta importancia a las amenazas de Trump
  4. Históricas feministas del PSOE piden al partido un proceso de escucha, reflexión y autocrítica tras el estallido del 'Me too' en las filas de la formación
  5. El marmolista colaborador con el Cártel de Sinaloa para introducir metanfetamina en Europa no es el único: el legado del Chapo Guzmán en España
  6. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero