María Chivite prescinde de dos pesos pesados de su Gobierno en Navarra para "dar impulso político a la legislatura"

Entre líneas La presidenta navarra lleva meses en el punto de mira por la estrecha relación que mantenía con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al que investiga la Justicia.

María Chivite, presidenta de Navarra, ha decidido prescindir de dos figuras clave de su Gobierno, Félix Taberna y Amparo López, como parte de una remodelación que se iniciará este jueves. Este cambio se produce en medio de la investigación judicial sobre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, por presuntas mordidas. Las modificaciones afectarán únicamente a las consejerías socialistas, mientras que las de los socios de coalición, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, permanecerán intactas. El objetivo es dar un impulso político al final de la legislatura. Anteriormente, Chivite ya había realizado cambios significativos en su equipo de gobierno.

María Chivite prescinde de dos pesos pesados de su Gobierno en Navarra. Un anuncio que adelanta 'Diario de Navarra' y que llega en el marco de una remodelación que arrancará este jueves y que viene provocada por su estrecha relación con el que era secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien la Justicia lo investiga por cobrar mordidas.

En concreto, según informaba el medio precitado serán las salidas del vicepresidente primero, Félix Taberna, y de la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, las que este jueves anunciará la presidenta navarra.

Ambos, se encuentran al frente de consejerías que corresponden al ala socialista del ejecutivo regional, mientras que el resto de las seis del PSN-PSOE no sufrirán ningún cambio. Tampoco lo harán los departamentos que pertenecen a los socios de coalición, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Unos cambios que, según han apuntado fuentes a la agencia EFE, tienen el objetivo de "dar un impulso político a lo que resta de la legislatura". Precisamente, desde que Chivite tomó posesión por segunda vez como presidenta de Navarra en 2023, su Ejecutivo ha afrontado dos cambios, a los que se sumarán los mencionados.

Las modificaciones anteriores afectaron al consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, al convertirse en secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. A él le sustituyó Patricia Fanlo quien hace aproximadamente un año fue cesada por la misma Chivite, dando paso a Juan Luis García al frente del departamento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.