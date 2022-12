Los independentistas salen a ganar y si lo consiguen, saben qué hacer aunque no cómo. "Vamos a implementar la república, cómo no lo sabemos. No sé si el president Puigdemont podrá volver", señala Joan Tardà.

Puigdemont sigue haciendo campaña convencido de que lo conseguirá y los suyos tienen claro que si vuelve será como presidente. "Restablecer la presidencia de Puigdemont y del Gobierno de Cataluña", apunta Josep Rull, que para ello pide que se retire una causa que para el presidente cesado es una fantasía: "Es una fantasía de arquitectura política, por lo tanto exigimos la retirada del caso inmediatamente".

También para Oriol Junqueras, que sigue en la cárcel, y a quien los de ERC definen como el mejor candidato. Ellos vuelven a hablar de negociación pero esta vez como algo necesario para recuperar la economía. "El proceso de prosperidad en nuestro país sólo puede ir por vías democráticas, por vías dialogadas y negociadas", asegura Marta Rovira. La CUP, los terceros en el sí, solo quieren una cosa: la república y desobedecer el artículo 155.