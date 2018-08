Lorena Roldán, sobre el usuario de Twitter al que ha denunciado: "Nos dedica cada día insultos y amenazas que prefiero no repetir porque son muy desagradables"

La senadora y diputada de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, asegura que no le sirve la rectificación posterior del internauta. "Ha publicado un tweet diciendo que había sido un error, pero cualquiera que mire su cuenta, no sólo de Twitter, sino también de Facebook, puede comprobar cómo parece ser que tiene errores cada día. Nos dedica diversos insultos y amenazas que prefiero no repetir porque son muy desagradables", ha añadido.

Roldán, además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mirar hacia otro lado" y decir que en Cataluña hay normalidad, mientras sufren insultos, amenazas, escraches o ataques a sus sedes.

En declaraciones a los medios en Barcelona, Roldán ha considerado que "Sánchez está más pendiente de cumplir sus acuerdos con los nacionalistas" para seguir unos meses más en la Moncloa, que de actuar contra "la campaña de acoso y de odio que se ha iniciado contra distintos miembros de Ciudadanos", como ella misma o contra Inés Arrimadas.

Lorena Roldán ha anunciado que Ciudadanos va a pedir la comparecencia de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en el Congreso para que explique "esta inacción del Gobierno ante esta ocupación de los espacios públicos que se esta produciendo por parte de los partidos independentistas".

En este sentido, también pretenden que Batet opine sobre qué le parece "la amenaza" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de "multar a aquellos que queremos dar cumplimiento a las resoluciones judiciales", quitando la "simbología partidista" del espacio público, siguiendo el criterio de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Respecto a que Quim Torra no renuncie a la vía unilateral para alcanzar la independencia de Cataluña, Roldán ha opinado que "ya sabemos que son los mismos y que van a hacer exactamente lo mismo" que el anterior Govern.

"El señor Torra no ha venido aquí a gobernar, ha venido a confrontar; hace muchísimos meses que lo decimos", ha indicado la diputada de Cs, que ha asegurado que el Govern "está descontrolado", y "obsesionado con el procés".

En este sentido, ha dicho que los partidos independentistas "insisten en fracturar la sociedad catalana y parece que se están preparando para dar otro golpe a la democracia, como el señor Torra nos recuerda cada día, insistiendo en que no descarta ninguna de las vías (para la independencia), tampoco la vía unilateral".

Roldán ha criticado asimismo a Torra porque "sigue sin reconocer que en Cataluña hay fractura social", después de que ella misma haya "recibido insultos y amenazas a través de redes sociales", al igual que Arrimadas, que "está siendo sometida a una campaña de acoso machista".