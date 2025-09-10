La ley del embudo de Ayuso: pide que se respete la presunción de inocencia de su pareja, mientras llama "corrupto" al Gobierno de Sánchez

El contexto La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido entrevistada este miércoles en Espejo Público y ha vuelto a insistir en la inocencia de su novio y en que todo es un "complot" contra ella.

En una entrevista que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado en Espejo Público, ha insistido, de nuevo, en la inocencia de su pareja, Alberto González Amador, investigado por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental: "Era una inspección fiscal, que él ya había pagado, y lo hizo fuera de plazo", ha explicado Isabel Díaz Ayuso.

Pero, realmente, no es así: su pareja pagó cuando Hacienda le pilló y ahora González Amador está acusado de esos delitos, por más que ella lo niegue.

En la entrevista, Ayuso ha pedido que se respete la inocencia de su novio ("estás rompiendo su presunción de inocencia. Ya hemos decidido que es culpable", señalaba en la entrevista), mientras ella, sin embargo, llama corrupto al Gobierno de España ("es el Gobierno más cínico y corrupto").

Y también a la esposa y al hermano de Sánchez: "Toda la trama de corrupción de Begoña Gómez, de su hermano...". "¿Me habla de robar a mí? La mujer del presidente del Gobierno es la única que se ha lucrado con la universidad pública".

De este modo, Ayuso interpreta que todo es un "complot" contra ella y una "operación de Estado": "Esto en realidad va contra mí", ha asegurado en el programa de Susana Griso. Sin embargo, la presidenta no actúa con el ejemplo y ha animado, tal como recogemos en este vídeo, a jueces y a fiscales a ir contra el Gobierno: "Cada uno desde su posición tiene que dar su mejor versión. No dejarse doblegar por el Gobierno. Lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales".

Además, Ayuso niega de manera contundente haber puesto su Gobierno de la Comunidad de Madrid al servicio de la defensa de su pareja: "Nunca vas a ver a un consejero mío salir en su defensa", ha afirmado en esta entrevista. Sin embargo, no solo hemos escuchado a un consejero ("Sea pareja de quien sea, tiene derecho a que sus datos no sean aireados"), sino también a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez ("Es un hombre honorable"), o al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache ("Un señor que tiene una discrepancia con Hacienda").

También, Ayuso ha acusado a los medios por un golpe accidentalque un cámara de laSexta tuvo con González Amador a la salida de los juzgados y, por ello, ha asegurado que su novio es "acosado": "Un día fue golpeado por un cámara. De ser Begoña Gómez no habría ocurrido". Pero, en realidad, todo fue un accidente.