La Fiscalía, sobre los contactos de los terroristas del 17A con yihadistas franceses: "No se han detectado, no quiere decir que se descarte"

"La única certeza que se tiene es que estas personas efectivamente viajaron a París, hicieron instantáneas de monumentos emblemáticos", pero no se ha "detectado" que tuvieran "contacto con ninguna persona allí, ni que recogiesen ningún efecto".

El viaje y las posibles conexiones de los terroristas, insiste, se han investigado "exhaustivamente", y se ha creado incluso un "equipo conjunto de investigación" con Francia, que "por el momento no ha arrojado mayor luz en absoluto" a esas sospechas. "No quiere decir que se descarte, pero es muy posible que no tuvieran ningún contacto", explica en una entrevista Miguel Ángel Carballo, portavoz y número 2 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Entiende que se haya podido pensar que exista alguien con el que contactaran en París, incluso "que hay un mentor", pero "eso no se ha acreditado y posiblemente si existe, ya será difícil llegar a ello, dado lo avanzada que está la investigación", considera. Tan avanzada, que cree posible que después de verano "exista ya un auto de procesamiento", y aunque queden parte de las investigaciones "en permanente estado de apertura", el juicio se pueda celebrar "lo más pronto posible".

Según rememora el fiscal, "con la flagrancia de los hechos, y por el abatimiento de los miembros de esta célula y los indicios encontrados en Alcanar, desde un primer momento prácticamente ya se sabía quiénes eran los miembros de la célula".

Sin embargo, explica, "el procedimiento se ha dilatado en el tiempo", fundamentalmente porque ha habido que examinar "la ingente cantidad de dispositivos electrónicos de los que disponían" los terroristas y ese "es un trabajo muy lento".

"Utilizaban muchos móviles, los utilizaban parcialmente en espacios de tiempo" y fueron también intervenidos pendrives y memorias de ordenador, de los que se ha hecho un análisis "muy exhaustivo y muy pormenorizado" por parte de los tres cuerpos policiales que participan en la investigación: Mossos, Policía y Guardia Civil.

Además, ante los indicios de los viajes que algunos de ellos realizó a otros países como Francia y Bélgica, la investigación "ha necesitado extenderse a la colaboración internacional y eso implica que ya dependes de los tiempos de terceros". "Se está intentando no dejar ninguna ventana abierta, ser lo más exhaustivo posible, pero indudablemente hay un interés en que el juicio por los atentados se celebre lo antes posible", asegura.

Actualmente permanecen en el procedimiento, "formal y públicamente investigados", cinco implicados, de los que tres están en prisión provisional, Cree "previsible" acusarles, una vez dictado el auto de procesamiento, de delitos "que se perfilarán al concluir la investigación", pero que, según adelanta, irán "desde integración en organización terrorista y tenencia de explosivos, a colaboración con organización terrorista o en actos preparatorios de asesinatos terroristas".

Sin embargo, la versión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional no coincide con la de el único terrorista que sobrevivió a la explosión de la casa de Alcanar plasmada en el sumario del caso.

Houli aseguró que escuchó varias conversaciones en las que decían cosas como que "conocían a otro grupo", "que el imán tenía otro grupo de ocho o nueve personas". "Ese grupo era de Francia y tenían pensado pasar a España por Andorra, comprar armas y atentar en Lloret del Mar", afirmó.

Tras declarar ante el juez y asustado por las posibles represalias a su familia, hizo una segunda confesión desde la cárcel, donde apuntó que, además, tendrían una gran cantidad de explosivos.