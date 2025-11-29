Koldo García recibe la visita de su abogada en su tercer día en prisión: "Está bien, tranquilo y confiando en la Justicia"

Los detalles Leticia de la Hoz ha expresado a su salida de la cárcel que tiene "muchas ganas de empezar a preparar la defensa en cuanto le den las pruebas" a Koldo García.

José Luis Ábalos y Koldo García pasan su segundo día en prisión, destacando la visita de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, quien asegura que su cliente está "bien, tranquilo y confiando en la Justicia". La abogada puede visitarlo casi a diario, mientras que las visitas de familiares y amigos están restringidas a dos días a la semana. Ábalos y Koldo comparten celda en el módulo 13 y, según fuentes de laSexta, habrían recibido un trato de favor, aunque la abogada de Koldo lo niega. Andrea, expareja de Ábalos, le llevó ropa para hacer más llevadera su estancia.

En el que ya es el segundo día de José Luis Ábalos y Koldo García viendo salir el sol desde prisión, la única novedad ha sido la visita de Leticia de la Hoz, abogada del exasesor del ministro, quien ha destacado que Koldo García está "bien, tranquilo y confiando en la Justicia". "Tenemos muchas ganas de empezar a preparar la defensa en cuanto le den las pruebas", ha expresado.

La de este sábado ha sido su primera visita, aunque la letrada puede ir casi cuando quiera. De lunes a domingo, los abogados pueden entrar en Soto del Real en dos turnos: el de la mañana, de 9:00 a 13:30 horas; y el de la tarde, de 16:30 a 20:00 horas. El resto de visitas están más restringidas.

Además, a partir de ahora, los familiares y amigos van a poder visitarles los lunes por la tarde, a eso de las 17:30 horas, y los sábados a las 10:00 horas. Esos son los dos únicos momentos en los que Ábalos y Koldo van a poder ver a su gente más cercana. En el caso de Ábalos, como este viernes ya fue su hijo, esta semana ya no puede recibir más visitas. Koldo sí podría, porque, de momento, ningún familiar ha ido.

Trato de favor

De rejas para adentro, lo que sabemos es que, viendo la situación, Ábalos y Koldo lo que se dice mal tampoco están. Siguen compartiendo una celda en el módulo 13, y fuentes de laSexta aseguran que les están dando un trato de favor. Durante su ingreso, fueron recibidos por el director de Soto del Real y varios jefes de servicios, lo que no es nada habitual.

Asimismo, su primer menú, sin ser nada especial, también fue diferente al del resto, ya que el arroz blanco, queso y yogur lo han acompañado de mortadela, y no de los huevos cocidos habituales. Sin embargo, al preguntarle laSexta a la abogada de Koldo García si es cierto que en las primeras horas ha recibido un trato de favor, la letrada ha respondido: "Lo dudo, no creo".

También hemos visto a Andrea, expareja de Ábalos, llevarle el primer día unas bolsas con lo que parecía ropa para hacer al menos más cómodos sus primeros días en prisión.

