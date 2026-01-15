Koldo y Ábalos dejan de compartir celda en Soto del Real antes de la vistilla en el Supremo

Ahora

Separados en prisión

Según han confirmado fuentes de Instituciones Penitenciarias, la separación se hizo efectiva el pasado lunes 12 de enero, poniendo fin a una convivencia que se mantenía desde su ingreso en prisión preventiva el 27 de noviembre.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, ya no comparten celda en la prisión madrileña de Soto del Real. Según han confirmado fuentes de Instituciones Penitenciarias, la separación se hizo efectiva el pasado lunes 12 de enero, poniendo fin a una convivencia que se mantenía desde su ingreso en prisión preventiva el 27 de noviembre.

Ambos están siendo investigados en el marco de la causa judicial que indaga una presunta trama de corrupción vinculada a contratos públicos durante la pandemia. En concreto, la investigación se centra en la compra de material sanitario y en el supuesto cobro de comisiones irregulares, una causa que ha tenido un fuerte impacto político por la implicación de quien fuera uno de los hombres fuertes del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha sido el propio Koldo García quien solicitó su traslado a otra celda el pasado mes de diciembre, petición que ahora ha sido atendida por Instituciones Penitenciarias. Así, estas fuentes explican que este tipo de convivencia inicial es habitual cuando una persona ingresa por primera vez en prisión.

Durante las primeras semanas, los internos suelen compartir celda, para después ser ubicados de manera separada en función de su situación. Mientras ambos separan sus caminos en Soto del Real, la investigación sobre su presunta trama continúa y justo antes de su vistilla en el Supremo.

