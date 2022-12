Si al final la CUP tiene la sartén por el mango, se contarán los votos, como ya ha dejado claro David Fernández: "Hay que ganar en votos y en escaños".

Pero si depende de Junts pel Sí, se contarán escaños, algo que ya dijo Artur Mas y que ha corroborado Raül Romeva: "Una mayoría suficiente son 68 diputados".

Y una grieta como esa en el discurso independentista es una joya para los demás en plena campaña. "Si son suficientes, ¿por qué no lo han hecho ahora, que tienen 75?", se pregunta Albert Rivera. En Unió creen que, entre todos los independentistas, no dicen una sola verdad.

De momento Mas y los suyos prefieren poner sus ojos en Pablo Iglesias, que afirmaba: "Esa Cataluña que para algunos es menos Cataluña porque es la Cataluña del extrarradio".

Esa frase no sólo le ha costado a Iglesias que algunos se sientan humillados, le ha costado que le vuelvan a comparar con Aznar."Cuando escucho ese discurso, si no le viera la cara y no escuchara su voz, podría ser Aznar o la ultraderecha", confesaba Artur Mas.

Y eso, para Iglesias, es un insulto: "Si nos insultan por eso, bienvenidos sean los insultos. Nosotros estamos con la gente de abajo, a nosotros no nos verán de la mano, ni con el señor Mas ni con el señor Rajoy". Un Rajoy al que, por cierto, le tocaba pasar de puntillas por la campaña catalana.