Junts llevará al Congreso una enmienda para sacar a Cataluña del régimen común

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, acusó a ERC de mentir sobre la promesa de un "concierto económico catalán" en el pacto con los socialistas para investir a Salvador Illa en 2024. Nogueras planea presentar una enmienda para que Cataluña salga del régimen común. Criticó el acuerdo entre ERC y PSOE, que incluye 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña, destacando la falta de claridad en los documentos. Junts ha logrado 6.800 millones para Cataluña sin alarde. Nogueras insiste en un modelo de financiación específico para Cataluña, similar al del País Vasco y Navarra, y critica el actual enfoque de "café para todos".

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado a ERC de mentir con la llegada de un "concierto económico catalán" en el pacto entre republicanos y socialistas catalanes para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa en julio de 2024. Así, ha asegurado que presentará una enmienda al texto de la reforma del modelo de financiación para que Cataluña salga del régimen común.

"Lo que está clarísimo es que se mintió. En julio del 2024 no se explicó la verdad, se anunció un concierto económico catalán, se anunció que Cataluña saldría del régimen común, y no ha sido así, o parece que no será así. Ojalá nos llevemos una sorpresa y hoy la ministra, que es la candidata del PSOE en Andalucía, anuncie un concierto económico catalán", ha dicho en una entrevista en Cataluña Ràdio.

Preguntada por el acuerdo entre ERC y PSOE de este jueves en el que el líder republicano, Oriol Junqueras, anunció 4.700 millones de euros más en financiación para Cataluña, ha expresado que es un "error" hablar de cifras, porque, según ella, aún no hay ningún documento en el que se explique cuál es exactamente el acuerdo.

"Cuando nosotros tengamos ese documento que se llevará al Congreso de los Diputados y que se someterá a votación, podremos valorar con mucho más rigor y de manera mucho más exhaustiva qué es lo que tenemos encima de la mesa y de qué se está hablando", ha dicho. Ha insistido en que la voluntad de Junts es que Cataluña gestione sus recursos, como lo hace el País Vasco y Navarra.

Acuerdos de Junts y PSOE

También ha señalado que Junts ha conseguido un total de 6.800 millones de euros para Cataluña en los últimos meses, y los ha desglosado en 3.000 millones más para los ayuntamientos catalanes, 1.300 millones de inversión para Tarragona y 2.500 millones de ayuda a las pequeñas y medianas empresas.

"Estos 6.800 millones de euros que en pocos meses hemos conseguido nosotros ya están publicados en el BOE y no ha habido ni fotos, ni tanta exhibición, ni titular, porque al final, hasta la fecha, lo único que tenemos son titulares y a nosotros lo que nos gusta son los hechos", ha dicho.

Ha afirmado que Junts y ERC van "hablando" y ha insistido en la, a su juicio, oportunidad histórica de sumar los 14 diputados independentistas en el Congreso entre ambas formaciones para condicionar más al Gobierno y conseguir más beneficios para Cataluña.

Este viernes se conocía que el Ministerio de Hacienda propondrá elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, según adelanta 'La Vanguardia' y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del pacto entre el Gobierno y ERC.

Por su parte, Miriam Nogueras, ha manifestado que con la propuesta del nuevo sistema de financiación acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Oriol Junqueras no salen "del café para todos" y siguió defendiendo un concierto económico para Cataluña.

Así lo indicó en una entrevista en RNE, donde explicó que Junts mirará la propuesta y, "si es el mismo sistema" y se quedan "en el café para todos y no hay un modelo específico para Cataluña, es obvio que cuando este trámite se empiece en el Congreso" presentarán "la propuesta que siempre se ha defendido en Cataluña y que hasta ahora siempre había defendido también ERC", un concierto económico catalán.

