Junts y Europa dan una jornada de alivio y euforia al Gobierno: "Se ha quedado un día estupendo"

El contexto El Ejecutivo logró dos victorias importantes con el informe del abogado general de la UE con la amnistía y la abstención de Junts para frenar el calendario del cierre de las nucleares.

El jueves fue un día positivo para el Gobierno, brindando un respiro en medio de una semana intensa. Lograron tiempo y aire en varios frentes: en el Tribunal Supremo, el Congreso y Bruselas, donde el informe del abogado general de la UE abrió el camino a la amnistía de Puigdemont, lo que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó como una "victoria rotunda". En el Congreso, Junts se abstuvo en una votación clave, lo que el Gobierno celebró como un "momentazo". Sin embargo, Junts advirtió que si el Ejecutivo celebra esta abstención, su problema es más grave de lo que aparentan. La situación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, sigue siendo incierta, con el Gobierno defendiendo su inocencia frente a acusaciones infundadas.

El jueves ha sido una buena jornada para el Gobierno, un día de alivio en plena vorágine por una actualidad que no da respiro en diversas materias. La semana arrancaba con la vista puesta en el Tribunal Supremo por el juicio al fiscal general del Estado, en el Congreso de los Diputados por el "bloqueo" anunciado por Junts a las iniciativas del Gobierno y en Bruselas por el informe del abogado general de la Unión Europea con la amnistía.

En todas esas parcelas parecen haber conseguido, como mínimo, tiempo y aire para afrontar una nueva semana de retos en un calendario que cada vez aprieta más al Gobierno, que ya ha activado el proceso para presentar unos Presupuestos para los que van a tener que sudar si quieren sacarlos adelante. Ahí también van a necesitar, en principio, a Junts, que ya ha avanzado que no apoyará unas cuentas que posiblemente obliguen a prorrogar, por tercera vez, las de 2023.

Pero dejando ese problema de lado -por el momento-, desde el Gobierno celebraban las buenas noticias que les dejó esa jornada, por aislada que sea. "Se ha quedado un día estupendo", aseguraban fuentes consultadas por laSexta, que añadían: "No todo es un Juego de Tronos. Hemos vivido un momentazo". Ese "momentazo" llegó cuando vieron el panel de votaciones de la Cámara Baja y vieron a los parlamentarios de Junts absteniéndose para impedir que una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible salga adelante, una enmienda que buscaba suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Asco I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

En el Gobierno normalizan que habrá iniciativas que saquen adelante "y otras no", quitando hierro a esa ruptura de Junts y englobando su abstención del jueves "dentro de la lógica del contenido y no de la política". Lejos de ese tono optimista del Gobierno, en Junts creen que si el Ejecutivo "celebra" esta abstención es que su problema "es más gordo de lo que hacen ver", en palabras de la portavoz de la formación catalana, Miriam Nogueras. En Al Rojo Vivo, la portavoz defendió la dureza con la que se había dirigido a Sánchez en el Congreso, cuando le llamó "cínico" e "hipócrita". "Tendríamos que empezar a hablar sin tapujos y los ciudadanos de Cataluña tienen que saber cuál es la realidad", opina Nogueras.

La segunda victoria, desde Europa

Esa fue la primera victoria de la mañana para el Gobierno. Pocas horas después llegó la segunda con el informe del abogado general de la UE, que abrió el camino a la amnistía de Puigdemont al considerar que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas. La amnistía ha sido una de las banderas del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, un mecanismo que permitiría normalizar la situación en Cataluña tras el procés. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue claro al referirse al informe como una "victoria rotunda".

"El Tribunal Constitucional español ya avaló la ley y ahora llega este aval. Confiamos en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la avale también", comentó el ministro en el Congreso, que también celebró que el informe tumbase "por completo la falsedad de la autoamnistía". "Esto es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés, también los principales. Más de 350 personas se han beneficiado ya, pero queremos que lo hagan todas", añadió el ministro, en alusión a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

La única incógnita que queda de esos tres frentes abiertos que se planteaban a principios de semana es la situación de Álvaro García Ortiz. Sobre el juicio al fiscal general, fuentes del Gobierno mantienen su defensa cerrada a un fiscal contra el que consideran que no hay "ninguna prueba". Verían "inverosímil" una condena, pero se temen "lo peor" en un proceso en el que el principal indicio que manejan las acusaciones son las manifestaciones que realizó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contraria a desmentir el bulo que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, lanzó al asegurar que la oferta de acuerdo de conformidad con González Amador había partido de la Fiscalía y que esta había sido abortada desde la cúpula de la institución por motivos políticos.

