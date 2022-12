La Junta Electoral Central ha estimado parcialmente una denuncia del PSOE al Ministerio de Empleo, por recoger en su web institucional expresiones de los logros del Gobierno que no cabría interpretar como información cuando ya estaban convocadas las elecciones generales.



En el acuerdo adoptado el 29 de octubre, la JEC asegura que incluir en la página de Empleo "entrevistas realizadas al secretario de Estado de Empleo y a la ministra de Empleo y Seguridad Social, en los términos en que se recogen en el expediente, resulta contrario a la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)".



Añade que así se desprende de la utilización de expresiones como "no sólo hemos frenado la sangría de desempleo, no sólo hemos conseguido crear empleo y crear empleo cuanto antes sino que estamos consiguiendo que crezca el empleo de calidad"; o "El Gobierno ha cumplido su misión".