Junqueras cuestiona la ruptura de Junts con el Gobierno: "Escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil"

¿Qué ha dicho? Pese a mostrar su "respeto" a todas las formaciones políticas, el presidente de ERC ha explicado que lo que sí es "útil" es "forzar al PSOE a hacer aquello que no quiere hacer".

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, critica la constante escenificación de "peleas y reconciliaciones" de Junts con el Gobierno, calificándola de "poco útil". En una entrevista con 'La Vanguardia', Junqueras subraya que la postura "útil" es presionar al PSOE para que realice acciones no deseadas, como un buen acuerdo sobre la deuda de la Generalitat. Respecto a la financiación de Cataluña, cree posible un acuerdo en la dotación de recursos, aunque persisten reticencias en la capacidad normativa. Junqueras también insta a negociar presupuestos cuando se logre un acuerdo financiero, destacando el "esfuerzo notable" del PSC para cumplir pactos.

En una entrevista con 'La Vanguardia', Junqueras ha dado una actualización de cómo están transcurriendo las negociaciones por la financiación singular de Cataluña: "Estoy convencido de que en el modelo de financiación podemos llegar a acuerdos, por ejemplo, en la dotación de los recursos. Pero el Gobierno sigue teniendo reticencias en la capacidad normativa o la gestión de recursos. No habrá un acuerdo si no se llega a un entendimiento en estos elementos".

Porque para ERC, el nuevo modelo "no es solo una cantidad": "Ellos (PSOE y Gobierno) tienen interés en utilizar la terminología de una aportación mayor del Estado. De lo que se trata es que el Estado se apropie de una menor cantidad de los recursos que Cataluña genera y necesita para satisfacer sus servicios públicos".

Además Junqueras ha vuelto a emplazar a la negociación de unos presupuestos en el momento en el que haya un acuerdo por la financiación: "Aquí la formación política que tiene más interés en que haya presupuestos en todas partes es ERC. Si quiere presupuestos (el PSOE), tiene que cumplir". Aunque no haya acuerdo, el líder catalán sí ha reconocido el "esfuerzo notable" del PSC para cumplir los compromisos pactados.

Por otro lado y pese a mostrar "respeto a las formaciones democráticas", ha cuestionado las decisiones de Junts en su ruptura con el Ejecutivo nacional: "Escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil. Es útil forzar al PSOE a hacer aquello que no quiere hacer, y el PSOE no quería un buen acuerdo con respecto a la reducción, por ejemplo, de la deuda de la Generalitat de Catalunya. En cambio, los forzamos a este acuerdo".

