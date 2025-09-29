Junqueras busca ser el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat en 2028

Los detalles Aunque sigue inhabilitado hasta 2031, Junqueras está pendiente de que en los próximos meses se le aplique la amnistía para poder concurrir a las elecciones, así como para poder volver a impartir clases en la universidad.

Junqueras ofrecerá mañana la conferencia 'Una nueva ambición nacional' en el Auditori Nacional de Catalunya, en la que dará el paso de proclamar su intención de ser el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, según ha avanzado El Periódico y Catalunya Ràdio y ha confirmado el secretario general adjunto de ERC, Oriol López.

Aunque sigue inhabilitado hasta 2031, Junqueras está pendiente de que en los próximos meses se le aplique la amnistía para poder concurrir a las elecciones, así como para poder volver a impartir clases en la universidad.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, López ha apuntado que, en la conferencia de mañana, Junqueras "explicará la determinación que tiene de construir un futuro mejor para este país y anunciará la voluntad de dar un paso adelante para hacerlo posible, es decir, que tiene ganas de liderar la candidatura de ERC a las futuras elecciones".

"El país necesita a los mejores activos para tirar adelante nuevas propuestas y creemos que Junqueras es uno de los mejores activos que tiene este país", ha subrayado.

Sobre la situación judicial del líder de ERC, López ha recordado que "pronto saldrá" la resolución del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional para que se le aplique la amnistía, a la vez que el 13 de noviembre está previsto que el abogado general de la Unión Europea publique sus conclusiones sobre la ley.

López, que ha señalado que Junqueras solo ha podido ser candidato "de forma real" una vez, en 2012, ha apuntado que la militancia de ERC tendrá la última palabra a la hora de elegir al candidato mediante primarias, pero ha afirmado que la dirección del partido "está muy determinada" para que así sea.

Sobre la conferencia de mañana ha explicado que está prevista la asistencia de una amplia representación de la sociedad civil. "Este país se encuentra en una nueva encrucijada histórica, que determinará cómo avanzamos después de lo que hicimos en 2017, creemos que mucha gente tiene ganas de escucharnos".

