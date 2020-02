La defensa del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se niega a conciliar tras declarar en una entrevista en octubre de 2019 que las Trece Rosas, que fueron fusiladas por el régimen franquista en 1939, "torturaban, asesinaban y violaban vilmente" en las checas de Madrid.

Tras negarse a conciliar, la jueza ha propuesto el siguiente acuerdo: que la Asociación Trece Rosas retire la petición de 10.000 euros de indemnización y la condena de trabajos de exhumación, a cambio de que se retracte y pida disculpas públicamente, según indican fuentes jurídicas presentes en el acto de conciliación.

La parte demandante, la Asociación Trece rosas, ha aceptado la propuesta de la jueza, mientras que están a la espera de que se pronuncie la defensa de Ortega Smith, que está valorando la situación.

Ortega dijo que no se retractaría de sus declaraciones en el Congreso, donde se le preguntó por el acto de conciliación al que está citado en el juzgado de Primera Instancia 40 de Madrid, que tramita la denuncia presentada por la asociación Trece Rosas de Asturias y por sobrinos de Dolores Conesa, una de las fusiladas en 1939.

Por su parte, los denunciantes, que pedían 10.000 euros al secretario general de Vox si no se retractaba, llevaron a los tribunales las declaraciones que Ortega hizo en una entrevista en Televisión Española. En ese momento, aseguró que durante la Guerra Civil hubo crímenes de ambos bandos y resaltó que las mujeres conocidas como las Trece Rosas "torturaban, asesinaban y violaban vilmente" en las checas de Madrid, al tiempo que añadió que todos los españoles perdieron durante la Guerra.

Ortega Smith defendió su "derecho al pensamiento libre"

En este sentido, el dirigente de Vox dijo que se defendería ante el juez y reivindicó su "derecho al pensamiento libre" y a "poder juzgar" la historia como se crea "conveniente". Por este motivo, indicó que seguirá rechazando "todo lo que se considere el pensamiento único" y que relacionó con el "desgraciado consenso progre entre PSOE, PP, Ciudadanos y todos los demás de la memoria histórica".

Sobre el hecho de que los denunciantes le pidieran 10.000 euros si no se retractaba, Ortega dijo que "menos mal" que no se le pidió que se le "condene a trabajos forzosos o linchamiento en plaza pública", a lo que añadió que los "sectarios y totalitarios" intentan que no haya discrepantes y que no se pueda criticar a "ideologías totalitarias" como el comunismo.