La jueza de la DANA cita como testigos al jefe de prensa de la Diputación de Valencia y dos trabajadores de Emergencias

La jueza de la DANA ha decidido citar a declarar a dos miembros del equipo de comunicación de Emergencias y al jefe de prensa de la Diputación de Valencia, siguiendo las solicitudes de las acusaciones populares de Ciudadanos y Compromís. Compromís sostiene que el jefe de prensa grabó imágenes durante el CECOPI el 29 de octubre de 2024, día en que murieron 229 personas en Valencia. Aurora Roca, jefa de prensa del Centro de Coordinación de Emergencias, ya declaró que todos en el CECOPI estaban informados de la situación. Además, se investiga si los usuarios de teleasistencia fueron avisados sobre la DANA. La jueza ha incorporado conversaciones de víctimas con teleasistencia al sumario.

La jueza de la DANA ha acordado, en la providencia emitida este viernes, citar a declarar como testigos en la causa de a dos integrantes del equipo de comunicación de Emergencias y al jefe de prensa de la Diputación de Valencia. La magistrada acepta así las diligencias emitidas por las acusaciones populares de Ciudadanos y Compromís, respectivamente.

Compromís argumentaba en su escrito que el responsable de prensa tomó imágenes de recurso de algunos momentos de reunión del CECOPI del 29 de octubre de 2024, el día de la tragedia que dejó 229 fallecidos en Valencia.

En lo que respecta a los dos trabajadores de emergencias, ambos trabajaban con Aurora Roca, jefa de prensa del Centro de Coordinación de Emergencias. Roca, ya compareció ante la magistrada este lunes y contradijo los argumentos de la defensa, que alegan que se tardó en enviar el mensaje de alerta a la población porque se desconocía lo que estaba ocurriendo.

En su declaración, afirmó que en el CECOPI la situación era de "inquietud y tensión" pero que "todos teníamos el móvil" y "todo el mundo podía consultar".

"Yo no creo que estuviéramos en una burbuja en ese sentido, sabíamos lo que pasaba y por eso estábamos ahí, para poner medidas a lo que estaba pasando. Es mi impresión", aseguró.

Paralelamente a estas nuevas citaciones, la Letrada de la Administración de Justicia del órgano judicial ha firmado una diligencia de ordenación en la que da cuenta a las partes personadas de la recepción de un pen drive aportado por 'Eldiario.es', en contestación a un oficio previo,

Detalles de la teleasistencia

La LAJ también ha ordenado la transcripción de las grabaciones de un usuario del servicio de teleasistencia. Asimismo, en su providencia, la jueza Ruiz ha aceptado la diligencia solicitada por Intersindical, otra de las acusaciones populares en la causa, para que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat identifique "todos" los centros de intermediación del servicio de teleasistencia.

El objetivo es conocer si se avisó a los usuarios de la teleasistencia sobre la DANA. Esta misma semana, la jueza incorporó al sumario las conversaciones de varias víctimas mortales con el personal de los servicios de teleasistencia, en las que se confirma que solicitaron ayuda y que se hicieron gestiones para su rescate, aunque sin éxito.

