La jueza de la DANA cita al chófer de Mazón junto a otros altos cargos del equipo del expresident

Los detalles La jueza también cita al coordinador de la Abogacía de la Generalitat, al abogado general de la Generalitat, al director general de Emergencias y a un asesor de Mazón, entre otros.

La jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado al chófer de Carlos Mazón que se habría encargado el día de la DANA de varios traslados del expresident, entre ellos a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en l'Eliana.

Según una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia notificada esta mañana a las partes, se cita a declarar entre los próximos 27 de enero y 27 de febrero a ocho testigos.

Se trata del coordinador de la Abogacía de la Generalitat; el abogado general de la Generalitat; el director general de Emergencias; el director de la empresa pública SIGSE; un chófer del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón; un asesor de este último; la ex directora general de la Oficina de Prensa de Presidencia de la Generalitat y el director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat.

Será el día 20 de febrero, a partir de las 9:30 horas, cuando tenga que acudir a declarar el chófer que Mazón tenía adscrito el 29O, mientras que los días 23, 25 y 27 están llamados a comparecer sus asesores más cercanos: Josep Lanuza; Francisco González, que era en ese momento director general de Comunicación y Promoción Institucional y la jefa de prensa, Maite Gómez, respectivamente. Lanuza y Gómez fueron quienes acompañaban a Mazón a su llegada al Cecopi a las 20.28 horas

Para el 27 de enero a las 9:30 y a las 11:30 horas se ha acordado la declaración del coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia e Interior y el abogado general de la Generalitat, en relación con las consultas que les hicieron sobre la posibilidad de confinamiento a la población durante la tarde de la DANA.

El 6 de febrero se ha fijado la declaración de Alberto Javier Martín, director general de Emergencias y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitet Valenciana el día de la DANA, y el día 13 a Raúl Quílez, director de la empresa pública SGISE.

La jueza cree que el informe de la Abogacía "contradice" a José Manuel Cuenca

La magistrada indica que la Abogacía de la Generalitat "intervino realizando asesoramiento", un hecho que se desprende del informe aportado a la causa, de fecha de 26 de diciembre de 2025. En ese informe se indica que el 29 de octubre de 2024 "ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia e interior, de Medio Ambiente o de Presidencia de la Generalitat formuló consulta escrita a la Abogacía de la Generalitat Valenciana".

No obstante, la tarde del día 29 de octubre 2024 se recibieron "llamadas telefónicas de corta duración" en relación con el fenómeno meteorológico que se estaba produciendo. Según el informe, al que hace referencia el auto, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior llamó al abogado coordinador de la Abogacía en ese departamento y le preguntó si un eventual confinamiento "tendría soporte jurídico", a lo que el abogado de la Generalitat contestó "afirmativamente".

Asimismo, Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia --y que declarará el próximo 22 de enero--, llamó al abogado general de la Generalitat para "avisarle de la posibilidad" de que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas "contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento". El abogado general manifestó su disponibilidad.

De acuerdo con el informe, "después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente, ni por escrito".

Según la jueza, el informe recibido de la Abogacía "contradice" la declaración de José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Mazón, cuando aseguró que Cayetano García "habría hablado con la Abogacía de la Generalitat" y que su respuesta en relación con la posibilidad de un confinamiento por parte de Pradas sería el motivo de los mensajes que le remitió Cuenca a Pradas en los que le decía que no acordara esa medida para toda la provincia.

La magistrada subraya en el auto que a las 19:54 horas del 29O Cuenca dijo a la exconsellera: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". Y, de acuerdo con su declaración, estos mensajes "se basan en las supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat que al testigo se las habría transmitido el sr. Cayetano García".

En cambio, el informe de fecha de 26 de diciembre de 2025, suscrito por el Abogado General de la Generalitat, "habla sólo de dos llamadas cortas, y que en una de ellas se habría afirmado que un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, indicando los preceptos en los que podría fundamentarse".

