Tragedia de la DANA

La jueza de Catarroja encarga a la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del jefe de gabinete de Mazón

El contexto La decisión de la magistrada llega después de que los técnicos concluyeran, tras el volcado del teléfono de Cuenca, que no podían recuperar los mensajes del día de la tragedia.

José Manuel Cuenca, a su llegada al careo con Salomé Pradas en el juzgado de Catarroja (Valencia)José Manuel Cuenca, a su llegada al careo con Salomé Pradas en el juzgado de Catarroja (Valencia)Agencia EFE
La jueza de Catarroja ha pedido a la Guardia Civil que trate de recuperar el contenido del móvil del fuera jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. Una actuación que llega después de que los técnicos concluyeran, tras el volcado del teléfono de Cuenca, que no podían recuperar los mensajes del día de la tragedia.

Por eso, la magistrada Núria Ruiz Tobarra ha solicitado, en una providencia a la que ha tenido laSexta este miércoles, que los agentes hagan "las gestiones necesarias a fin de que la empresa de telefonía o titular de las redes sociales WhatsApp y Telegram" para "recuperar los mensajes relacionados con la gestión de la emergencia que intercambió el 29 de octubre de 2024" con Mazón y otros seis cargos públicos.

También la jueza ha emitido este miércoles otros dos autos en los que ha rechazado incluir en la causa a dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, como nuevas víctimas mortales de la catástrofe. Una decisión que argumenta en que no puede establecerse "un nexo causal" entre esas muertes y los hechos objeto de la investigación.

Asimismo, la magistrada también ha rechazado en un tercer auto la inclusión como víctima en estas diligencias previas de una mujer que había presentado una denuncia en la que refiere que padece lesiones psicológicas. "Es indudable que la Dana produjo un impacto y perjuicio a la denunciante y a sus hijos. Sin embargo, no es factible ni la investigación en este procedimiento penal del delito de omisión del deber de socorro ni de lesiones psicológicas imprudentes", responde la instructora a esa petición.

Además, también ha desestimado el recurso de una acusación particular que pidió que la declaración testifical del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se llevara a cabo de forma presencial y no telemática, mientras que por otrolado ha denegado la petición de otro letrado relativa a la ampliación de un oficio que requería información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre agentes medioambientales y la vigilancia de ríos y barrancos.

