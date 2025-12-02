El juez José Manuel Rey Bellot asume la instrucción del caso de las mascarillas de Almería tras la renuncia de María Belén López

¿Qué está pasando? La Audiencia de Almería ha aprobado la solicitud de abstención de la jueza María Belén López, que alegó tener amistad con uno de los investigados.

El caso de las mascarillas en Almería se reanudará con un nuevo juez, José Manuel Rey Bellot, tras la abstención de la jueza María Belén López por su amistad con la familia de un investigado. La Sección Segunda de la Audiencia de Almería justificó la abstención de López, titular del Juzgado de Instrucción número 1, debido a su relación con uno de los principales investigados. La investigación examina presuntas irregularidades en adjudicaciones de material sanitario y obras públicas en la Diputación, implicando a exdirigentes como Javier Aureliano García. La imparcialidad del proceso es crucial debido al impacto político del caso.

El caso de las mascarillas de Almería ya tiene nuevo juez y podrá reanudarse el proceso judicial. José Manuel Rey Bellot estará ahora al frente de la instrucción. La causa había sido paralizada temporalmente, después de que la jueza María Belén López solicitase su abstención por mantener una íntima "amistad" con la familia de uno de los investigados.

La Sección Segunda de la Audiencia de Almería ha acordado estimar justificada la abstención de la magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de esta capital, en la causa abierta tras la segunda fase del caso mascarillas, quien alegó una "amistad íntima" con uno de los principales investigados.

La causa examina presuntas mordidas en las adjudicaciones de material sanitario y obras públicas en la Diputación. Concretamente, están siendo investigados el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el exvicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

Todos ellos renunciaron a sus cargos tras ser puestos en libertad provisional. También se investiga en la causa al hijo de Rodrigo Sánchez y a un técnico de Obras Públicas de la Diputación.

La magistrada ha tenido que elaborar una resolución para apartarse "definitivamente del asunto" y permitir a la Audiencia decidir su sustituto. Finalmente, la tarea ha recaído en el juez José Manuel Rey Bellot.

La investigación, que se inició a raíz de la presunta manipulación de contratos durante la pandemia, se amplió con nuevas diligencias tras detectarse posibles irregularidades en adjudicaciones posteriores. El procedimiento ha ido sumando documentación y testimonios que apuntan a un patrón de actuación continuado en varias áreas de la administración provincial.

El cambio de instructor permitirá avanzar en la práctica de pruebas pendientes, entre ellas nuevos análisis de los expedientes y la declaración de varios testigos.

La Audiencia ha insistido en la necesidad de garantizar la imparcialidad del proceso ante la relevancia institucional de los cargos implicados y el impacto político que ha generado el caso en la provincia.

