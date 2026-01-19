Juanma Moreno destaca que hay 15 heridos "en situación grave" y que todavía hay cuerpos atrapados en los trenes tras el accidente de Adamuz

Los detalles El presidente de la Junta de Andalucía ha indicado que los cuerpos de rescate "van a seguir trabajando" sin descanso durante las próximas horas para tratar de "excarcelar los cuerpos" de las personas que quedan atrapadas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su pésame por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que ha dejado 21 fallecidos y podría aumentar. Moreno destacó el esfuerzo de los equipos de rescate para liberar cuerpos atrapados y mencionó que 75 heridos están hospitalizados, 15 de ellos graves. Agradeció a los profesionales sanitarios por su rápida respuesta. Informó que 16 médicos forenses identificarán a las víctimas. Moreno calificó el día como "oscuro para Andalucía" y subrayó la necesidad de investigar las causas del accidente. Concluyó pidiendo apoyo para las familias afectadas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido ante los medios a su llegada a Adamuz en la madrugada de este lunes a Adamuz, Córdoba, donde se ha producido el accidente ferroviario que deja, por el momento, 21 fallecidos, aunque el político del PP ha advertido de que "es posible que la cifra crezca", ya que, ha señalado, todavía hay cuerpos atrapados en los trenes.

Así, Moreno ha querido trasladar su "pésame a los familiares de las personas que han perdido su vida en esta calamidad, esta catástrofe", al tiempo que ha subrayado que los equipos de rescate van a seguir trabajando sin descanso en las próximas horas para tratar de "excarcelar los cuerpos" que todavía quedan atrapados tras el accidente.

En lo referente a la cifra de heridos, el líder de la Junta ha indicado que hay "75 ingresados en los hospitales, especialmente en el Reina Sofía de Córdoba, de los que 15 están en situación grave". "Deseo que puedan recuperarse y que los profesionales puedan salvar sus vidas", ha manifestado al respecto Moreno, quien ha querido dar las gracias "a los profesionales sanitarios que han acudido a sus puestos de trabajo para actuar de manera inmediata".

El líder del PP en Andalucía también ha informado de que "hay 16 médicos forenses que se van a encargar de la labor de identificar a los cadáveres, para que se pueda certificar el fallecimiento e informar a sus familiares.

"Es un día oscuro para Andalucía"

"Se trata de un accidente duro, muy grave. Es un día muy oscuro para Andalucía. Nadie está acostumbrado a un accidente de estas característica tan contundentes. Por los trenes circula la vida, familias enteras, mayores, niños, y probablemente tengamos fallecidos de todas las edades. Esperamos a que avancen los equipos, se identifiquen cadáveres y se arroje luz a toda esta sombra", ha manifestado Moreno, quien ha subrayado que le ha llegado la información de que "algunos de los vagones están en condiciones muy lamentables y son un amasijo de hierros, por lo que habrá que utilizar maquinaria pesada para moverlos".

Sobre los motivos del accidente, el presidente de la Junta ha dicho que todavía no se conocen y que "no hay ninguna información" al respecto por el momento, pero que será "una comisión la que investigue" el accidente. "Ahora mismo, hay que dejar trabajar a los profesionales para saber qué ha pasado y que no vuelva a ocurrir", ha defendido Moreno, quien ha concluido su intervención expresado que ahora "hay que acompañar a los familiares" de las víctimas para tratar de "amortiguar de alguna manera esos momentos difíciles que están pasando".

