"Hemos demostrado con un trabajo duro, que no ha sido fácil, que realmente se podía ilusionar a una Comunidad Autónoma con casi nueve millones de andaluces que estamos dispuestos a seguir peleando para que esta tierra tenga lo que se merece", ha declarado el candidato de Ciudadanos a la Junta.

En este sentido, Juan Marín ha afirmado: "Vamos a seguir pelando porque nuestros hijos tengan oportunidades y que abandonemos esa maldición bíblica que el PSOE y el PP nos han hecho creer que teníamos desde hace más de 40 años".

Albert Rivera anuncia que Marín va a presentar su candidatura para gobernar la Junta de Andalucía: "Vamos a echar al PSOE"

"Ahora entiendo por qué algunos no querían que Ciudadanos no hiciera campaña y nos decían que nos fuéramos a nuestra tierra, como si Andalucía no lo fuese", ha declarado Albert Rivera en una comparecencia ante militantes y simpatizantes de su partido tras conseguir el partido 21 escaños en el Parlamento andaluz.