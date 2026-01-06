José Luis Ábalos pide al Congreso que reconsidere su suspensión como diputado mientras espera la vista del Supremo

Los detalles El exministro y exsecretario del PSOE, actualmente en prisión provisional, asegura que la decisión de suspender sus derechos parlamentarios fue "precipitada y arriesgada" y reclama mantener al menos su estatus de diputado hasta el 15 de enero.

José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión provisional, ha solicitado a la Mesa del Congreso reconsiderar su suspensión como parlamentario, decisión tomada el 10 de diciembre. Ábalos argumenta que la medida fue "precipitada" y "arriesgada", ya que su recurso ante el Tribunal Supremo aún está pendiente y será estudiado el 15 de enero. A través de un escrito difundido en su cuenta de X, Ábalos pide ser restituido hasta que se resuelva su recurso, señalando que su suspensión vulnera principios democráticos y afecta la confianza institucional.

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión provisional en Soto del Real, ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que reconsidere la decisión tomada el pasado 10 de diciembre, que suspendía sus derechos y deberes como parlamentario.

Ábalos sostiene que la suspensión fue una medida "precipitada, indebida y arriesgada", especialmente mientras su recurso de apelación ante el Tribunal Supremo —presentado el 4 de diciembre— sigue pendiente. La vista para estudiar este recurso está fijada para el 15 de enero en la sala segunda del Supremo.

A través de su cuenta de X, Ábalos ha difundido un escrito dirigido al órgano de gobierno de la Cámara Baja, en el que pide ser restituido "al menos" hasta que se resuelva su recurso. En el texto, denuncia que la suspensión "vulnera principios democráticos y del Estado de derecho como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato", y añade que la medida "daña la confianza institucional y la imparcialidad necesaria para la democracia parlamentaria y representativa".

La suspensión de Ábalos se aprobó tras la confirmación de su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho y malversación por parte del Supremo. Según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, la medida implica la pérdida del derecho al voto, la retirada de su salario y la baja en la protección social, entre otros efectos.

Con esta solicitud, Ábalos busca mantener al menos sus derechos parlamentarios mientras se resuelve el recurso, en un caso que sigue generando debate sobre cómo afectan los procesos judiciales a los cargos electos y hasta qué punto la suspensión de un diputado puede comprometer la confianza institucional.

