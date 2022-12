En Portugal y Francia califican de histórico el 27S. El asunto es portada de algunos de los principales diarios galos, las elecciones catalanas están en los medios de todo el mundo con detallados análisis. Hasta medios rusos se han hecho eco de los resultados. Los latinoamericanos le han otorgando especial relevancia.



El económico 'Financial Times' destaca que que no es una victoria total al no haber ganado en votos: "Los partidos independentistas ganan en Cataluña, pero no logran la victoria total". El británico 'The Times' analiza los planes de la ruptura con España para 2017: "Cataluña vota romper de aquí a 2017" y, en Argentina, 'El Clarín' habla de la gran incertidumbre que se presenta por delante.



La atención mediática ha sido más digna de un plebiscito que de unas autonómicas, pero desde Europa no lo han visto así. "Por principio, la Comisión Europea no comenta elecciones regionales, es un asunto doméstico", ha afirmado el portavoz-jefe de la Comisión Europea, Margaritlis Schinas. También un portavoz del Gobierno de Alemania ha destacado que Cataluña debe respetar las leyes españolas y europeas.