El jefe de Bomberos de Valencia confirma que la Generalitat supo del riesgo de la DANA dos horas antes de enviar la alerta

Manuel Alonso, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, testificó en el juicio de la DANA en Paiporta, indicando que conocieron el riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo más de dos horas antes de que se emitiera la alerta masiva. Informaron a la Generalitat a las 17:30 horas del 29 de octubre, pero la alerta se envió a las 20:11. Alonso explicó que los bomberos se retiraron a las 14:40, siguiendo órdenes del sargento Gregori Fallos Escrivá, y que el Centro de Coordinación de Emergencias no solicitó nuevas mediciones, lo que llevó a entender que no era necesario permanecer en la zona.

El jefe del Consorcio ha explicado que la retirada de los bomberos del barranco del Poyo se produjo porque se consideraba concluido el trabajo, al no haber recibido una instrucción más detallada del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

En su declaración ante la jueza Nuria Ruiz Taboada, Alonso ha explicado que los bomberos se retiraron de la zona a las 14:40 del 29 de octubre bajo la orden del sargento de coordinación de recursos del Consorcio, Gregori Fallos Escrivá.

Además, el jefe de Bomberos ha detallado que el Centro de Coordinación de Emergencias, que es el que había solicitado la movilización de los bomberos, no les volvió a preguntar por nuevas mediciones, por lo que entendió que llevaban el seguimiento con otros posibles informantes, como los ayuntamientos.

En consecuencia, Alonso ha sostenido que, si desde el Centro de Coordinación de Emergencias se hubiese dado una instrucción más detallada, con permanencia y con lecturas cada cierto tiempo, los efectivos que estaban a sus órdenes hubieran actuado en las zonas que terminaron inundándose, pero con la información que se dio se entendió que no era una labor con permanencia.