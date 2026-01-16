Izquierda Unida da por sentenciado a Sumar por no ser "capaz de aglutinar" y propone un cambio de nombre y forma

Los detalles Es a la conclusión a la que ha llegado Antonio Maíllo, coordinador federal de la formación, en un documento político que el partido prevé aprobar este sábado.

Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, considera que la coalición Sumar necesita un cambio de nombre y funcionamiento, ya que actualmente no logra aglutinar a todas las fuerzas de izquierda. En un documento político, Maíllo subraya la importancia de los próximos comicios autonómicos de 2026 y las elecciones generales y municipales de 2027 para evitar el avance de la derecha en España. Propone un proceso político inclusivo, con un nuevo nombre y un método democrático, para fortalecer la coalición. A pesar de ello, Mónica García, ministra de Sanidad, asegura que el movimiento está más fuerte que nunca.

Sumar tiene las horas contadas con ese nombre y con su actual funcionamiento. Al menos, así lo ve Antonio Maíllo, coordinador de de Izquierda Unida, porque "no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas y personas" de la izquierda.

Es la conclusión que ha extraído Maíllo en el documento político que presentará este sábado (y que espera aprobar). En el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, se señala que "Izquierda Unida lleva tiempo preparándose para el ciclo electoral autonómico de 2026 que se inició con las elecciones de Extremadura que acabamos de analizar y terminará, previsiblemente, en mayo/junio con las andaluzas".

Unos comicios que ve como "decisivos" en las diferentes comunidades autónomas para que se logre "echar a los gobiernos del PP, que en solitario o con el apoyo de VOX, están destruyendo servicios públicos, recortando derechos, especulando con la vivienda y dinamitando conquistas sociales".

Y que, como apunta Maíllo también son una "preparación de las próximas elecciones generales y de las municipales de 2027, elecciones que serán decisivas para evitar que España sucumba a la derecha y extrema derecha que ya gobierna en buena parte de Europa". Por ello, ha reconocido que "las organizaciones que conforman la coalición Sumar con presencia en el Gobierno -Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar-" llevan tiempo "explorando la posibilidad de un acuerdo que nos lleve en las mejores condiciones a las próximas generales".

"Es evidente que la coalición Sumar, tal y como la conocemos ahora, no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas y personas conjuradas para evitar un gobierno de PP y de Vox. Aspiramos a construir una alternativa de país en el que vivienda, trabajo, cesta de la compra asequible, dignidad y paz sean ya realidad", ha añadido.

En consecuencia, propone hacer "un proceso político en el que nos impliquemos el conjunto de organizaciones bajo el paraguas de un nombre diferente a la de las organizaciones parte, para que no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte", así como "acelerar la posibilidad de acuerdo entre organizaciones y empezar a trabajar para incorporar a más organizaciones con un método democrático de funcionamiento".

Maíllo también sugiere "trabajar la puesta en marcha de un programa común que permita cohesionarnos", "establecer un calendario de trabajo conjunto", "intensificar el trabajo de coordinación en el seno del Gobierno para marcar posición política propia" y "aumentar la coordinación de los trabajos de la coalición con los territorios".

Un documento que no ha impedido a Mónica García, ministra de Sanidad, afirmar que el movimiento "está más fuerte que nunca": "Más allá del envoltorio, la espita que lo originó esta aglomeración está más fuerte que nunca". "Y luego decidiremos, entre todos, cómo lo titulamos, a qué tren nos subimos o quién lo lidera", ha afirmado en Al Rojo Vivo este viernes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.