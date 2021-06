Novedades en la investigación de la trama Kitchen. laSexta ha accedido a la declaración ante el juez Manuel García Castellón del inspector Manuel Morocho, en la que denuncia anomalías y presiones para tapar todo lo relativo a este caso.

En concreto, Morocho afirma de forma contundente que "dirigentes del Partido Popular y del Ministerio del Interior querían quitarle de en medio", y para eso le ofrecieron cargos en la ONU o el FBI. "Me ofrecieron incluso irme a trabajar al Comité de Lucha contra la Impunidad de Guatemala", llega a afirmar.

Asimismo, relata la reunión que mantuvo con José Luis Olivera, exjefe de la UDEF, donde le ofrecieron un puesto en Lisboa como agregado de Interior y estuvo presente ante la llamada del ministro Jorge Fernández Díaz: "Me dice que tiene que designar una persona en el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas (MAOC-N) como oficial de enlace, y que no quería al que había nombrado Cosidó. Eran 6.000 euros al mes, más o menos". Cuando rechaza la propuesta, afirma, "se contraría": "Ya empieza a preguntarme adónde quiero irme y recibe una llamada telefónica: 'Hola, ministro. Buenas tardes', dice. Su respuesta fue: 'Estoy con él'".

"Pretendían que yo no hiciera nada más. Entendían que si me ofrecían un regalo con una embajada, un puesto bien remunerado, yo lo iba a coger para que perdiera la credibilidad, mi integridad, mi dignidad tanto con el procedimiento como con el grupo de investigación", denuncia Morocho ante García Castellón, en una declaración en la que también afirma que el intento por trasladarle a Lisboa "no es anécdotico". "Como no me presté, la presión se dobló", afirma, indicando que después le ofrecieron cargos en Viena o Naciones Unidas.

"Conminado" a no poner el nombre de Rajoy

Sin embargo, a lo largo de esta declaración afirma que él siempre estuvo a las órdenes de lo que dictaba en aquel momento -año 2014- el juez instructor del caso, Pablo Ruz. En este sentido, Morocho también sostiene que le conminaron expresamente a que eliminara cualquier tipo de relación que pudiera ver entre las adjudicaciones de obra pública y la 'caja B' del PP: "[Me pidieron] que siguiera la dinámica que el PP estaba siguiendo ante la opinión pública: que esos documentos eran inveraces, que la única contabilidad que había era la del Tribunal de Cuentas; que no afectaban los documentos al PP".

"Fui compelido a eliminar aquellos elementos que metodológicamente pudieran relacionar las adjudicaciones de obra pública con las personas que eran donantes", sigue detallando Morocho, que añade: "Fui compelido a quitar de los informes de Unifica aquellos elementos que vinculaban salidas de caja 'B' con pago de certificaciones". Esto es, en lo relativo a esas donaciones que iban a parar a la otra contabilidad del partido, que borrara quiénes eran los donantes de la formación popular; incluso, los sobresueldos que, según los documentos que manejaban Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, habrían tenido como destino varios dirigentes del PP.

"Se trató de que no estableciera vinculación entre los pagos a responsables políticos o cargos públicos del PP y salidas de fondos anotados en las cantidades que aparecían en esa contabilidad. Aspectos que tuvimos que limar", ha precisado el inspector: "Había intención de quitar nombres, se me conminó a que no pusiera ningún nombre de responsables políticos, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera". "Eso se me trasladaba y yo les decía que no", ha destacado durante su intervención.

"No me dejaron que se pusieran los nombres. Todas aquellas personas que aparecían como beneficiarias de fondos de la caja B", ha insistido Morocho, que ha señalado que el juez "tenía conocimiento subrepticio" de lo que no podía incorporar, ya que él mismo le indicó: "Esto es lo que me han obligado a quitar".

Preguntado acerca de quién sugirió que no aparecieran nombres del PP en el informe, Morocho ha respondido que "toda la cadena de mandos". "Las reuniones eran colectivas y en ellas se me conmina a a que cambiara, quitara", ha reiterado el declarante, ante lo que el magistrado Castellón reconoce que, con su testimonio, Morocho pinta "un panorama desolador".

Por otra parte, Morocho asegura que la figura del extesorero del PP, que aparece prácticamente desde el principio, ya fue un elemento que creo tensiones en la investigación: "Vimos que cambiaría el rumbo y generaría tensiones a nuestros jefes y a nosotros mismos porque había unas exigencias elevadas". "Cuando se cita a Rosalía Iglesias, Bárcenas denuncia. Ahí empieza la cascada de denuncias contra mi persona. Entonces, las personas que comandaban la Comisaría General en 2012 son cesadas, se pone un nuevo comisario general, nuevo jefe de unidad... eso nos lleva a situación de inestabilidad", ha relatado Morocho.

Al mismo tiempo, ha recordado que "Cosidó era responsable de comisión asuntos interiores del Congreso" y realizó "manifestaciones atacando investigación e investigadores de Gürtel". Y ha remarcado que "su después asesor hacía llegar que, una vez que ellos llegaran al poder, la coyuntura iba a cambiar radicalmente". En este sentido, ha precisado: "Yo me he opuesto. Eso me ha ocasionado un conjunto de actuaciones de las que actualmente se siguen produciendo desgraciadamente, no a mí, que yo no importo, sino a los funcionarios que trabajan conmigo".

La 'Kitchen' logró su objetivo

Esta información se da a conocer el mismo día en que la Fiscalía ha afirmado que la 'operación Kitchen' cumplió su cometido, el de destruir todo lo que era comprometedor. Así se recoge en un informe de Anticorrupción incluido en el sumario al que ha accedido laSexta, y que indica que hay indicios de que esta trama logró sus objetivos porque los mandos policiales ahora imputados lograron los documentos que atesoraba Bárcenas. En estos papeles también cabe destacar el papel principal del chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos.

Según se apunta en el sumario, a este hombre, supuestamente encargado de realizar el espionaje a Bárcenas, se le incautaron hasta nueve teléfonos distintos. Cinco de ellos que habrían sido aportados por el excomisario José Manuel Villarejo para que Ríos realizara esas labores de rastreo con las que finalmente habrían logrado acceder a material sensible supuestamente de la caja 'B' del Partido Popular. Papeles que la familia Bárcenas mantenía escondidos en un zulo oculto en el barrio de Salamanca, en Madrid.