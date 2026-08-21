Igualdad reconoce cinco víctimas de violencia sexual en Ceuta desde el 4 de agosto

Los detalles Así lo ha trasladado la cartera que dirige Ana Redondo, desde donde también se informa de que estas mujeres podrán ampliar su estancia más allá de las 72 horas habituales.

El Ministerio de Igualdad ha reconocido este viernes que el Centro de Crisis 24 horas de Ceuta atiende actualmente a cinco víctimas de violencias sexuales o trata en la ciudad autónoma.

En este sentido, fuentes de la cartera que dirige Ana Redondo han explicado que este centro cuenta con un servicio de atención psicosocial y jurídica con 14 plazas residenciales.

De ellas, cinco están ocupadas actualmente por víctimas que podrán ampliar su estancia más allá de las 72 horas habituales, tras las conversaciones mantenidas entre el Ejecutivo de la ciudad autónoma y el Ministerio.

Asimismo, Igualdad ha explicado que, desde el pasado 4 de agosto, día en que se activó el Plan de Contingencia por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, el teléfono de atención a víctimas 016 no ha recibido ninguna llamada relacionada con la crisis migratoria.

Durante la reunión de seguimiento del Plan de Contingencia celebrada durante la mañana de este viernes, Igualdad ha trasladado también su compromiso para que se garantice y aplique "la perspectiva de género a todas las actuaciones que se implementan en Ceuta".

En dicho encuentro, el Gobierno central ha informado de que, en colaboración con las ONG, se ha trasladado "información sobre el 016 en los lugares donde se encuentran actualmente mujeres y niñas, con el objetivo de que conozcan el servicio, que atiende en 53 idiomas".

También ha avanzado que "se va a continuar reforzando el servicio y se están preparando materiales gráficos en varios idiomas para poder seguir repartiendo en los lugares de acogida, especialmente en árabe, inglés y francés".

"El trabajo de la Unidad de Coordinación de Violencia contra las Mujeres de Ceuta, que depende de la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se ha centrado desde el inicio de la crisis en la atención de mujeres y niñas, buscando lugares específicos para evitar violencias", ha trasladado a laSexta el departamento de Redondo.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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