El PP hace valor su mayoría en el Senado para crear una comisión de investigación sobre la SEPI y cita a María Jesús Montero

El contexto La creación de esta nueva comisión llega tras las detenciones de Leire Díez, de Antxon Alonso y de Vicente Fernández en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

El Partido Popular, con apoyo de UPN y Vox, ha impulsado una comisión de investigación en el Senado sobre posibles irregularidades en la SEPI, a pesar de la oposición del PSOE. La ministra María Jesús Montero ha tenido que explicar el nombramiento de Vicente Fernández, investigado por amaños de adjudicaciones, argumentando que los presuntos delitos ocurrieron después de su gestión en la SEPI. El PP la acusa de complicidad política y corrupción, mientras Montero califica al PP como el partido más corrupto de España. La comisión se establece tras las detenciones de la UCO en una investigación de la Audiencia Nacional. Alejo Miranda de Larra, senador del PP, ha defendido la comisión como un paso hacia la transparencia institucional.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para crear una nueva comisión de investigación. Con los votos a favor de los 'populares', de UPN y de Vox, y el rechazo del PSOE, en esta ocasión es sobre las posibles irregularidades en la SEPI. La formación de Génova ya ha anunciado que van a llamar a declarar a María Jesús Montero.

Mientras, la ministra y vicepresidenta ha tenido ya que dar explicaciones sobre el nombramiento de Vicente Fernández, investigado por el supuesto amaño de adjudicaciones. Montero ha insistido que esos presuntos delitos se cometieron dos años después de que dejase de ser presidente de la SEPI.

"¿Hasta qué periodo llega la responsabilidad de los que hacemos nombramientos? ¿Soy yo responsable de alguien que trabaja fuera del entorno público?", ha cuestionado la vicepresidenta del Gobierno.

El PP, por su parte, la ha acusado de ser "partícipe a nivel político, cómplice o negligente, o las tres cosas". "Utilizaban la SEPI como cajero automático para pagar favores políticos del sanchismo", ha insistido Alicia García Rodríguez, senadora de los 'populares'.

Montero, por su parte, ha calificado al PP como el "partido más corrupto de la historia de España": "¿Cómo pueden reprochar algo relativo a la corrupción?"

La creación de esta comisión llega después de que la UCO detuviera a Leire Díez, a Vicente Fernández y a Antxon Alonso en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Días después, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a las pesquisas de la Audiencia Nacional.

Por su parte, Alejo Miranda de Larra, senador del PP, ha explicado que el objetivo de la comisión es "depurar responsabilidades": "Ustedes eligen de qué lado están. Del de la limpieza institucional o de la opacidad".

"Si no quieren más comisiones de investigación dejen de tapar a los corruptos. ¿Cómo no vamos a proponer otra si es inabarcable la corrupción de su Gobierno?", ha exclamado Miranda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.