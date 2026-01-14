"Va a haber un huevo de afectados": el WhatsApp de un alto cargo a Mazón 45 minutos antes del Es-Alert el día de la DANA

Los detalles Cayetano García Ramírez envió el mensaje a Mazón 45 minutos antes del primer Es-Alert, detallando un borrador de ayudas y servicios de apoyo, mientras Utiel quedaba parcialmente aislada y el Gobierno autonómico ya sabía que la situación iba a ser muy grave.

El secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, advirtió al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre la gravedad de la DANA que arrasó Valencia el 29 de octubre de 2024 45 minutos antes del primer Es-Alert. Según un acta notarial a la que han tenido acceso laSexta, García comunicó a Mazón que "iba a haber un huevo de afectados" y ya tenía listo un borrador de decreto de ayudas para las víctimas.

Entre las 19:20 y las 19:28 horas, el secretario autonómico detalló a Mazón los conceptos susceptibles de recibir compensación, incluyendo una primera estimación de daños centrada en el municipio valenciano de Utiel. También propuso medidas como:

Declaración de zona catastrófica .

. Creación de una mesa de coordinación con la Diputación de Valencia .

. Servicios de atención psicológica .

. Reubicación de personas dependientes.

El entonces president respondió a las 20:13 con un escueto: "Bien preparado" y "luego vemos". Ese mismo momento, García avisó de que había llegado la alerta a los móviles, en referencia al primer Es-Alert de las 20:11, a lo que Mazón contestó "sí" y rechazó que García acudiera a algún sitio: "No".

El acta notarial también refleja la situación del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que quedó atrapado en un taxi camino a Valencia desde Xàtiva. García le envió un pantallazo del Es-Alert a las 20:11 y le sugirió conectarse desde el vehículo. Incluso, más tarde, a las 23:44, le propuso ir a buscarlo en moto por carreteras secundarias, pero Cuenca respondió que era imposible: "Seguro".

A las 20.33 Cuenca le dice a Cayetano García que está parado y con 8% de batería y él se ofrece a recogerle en moto

Además, los mensajes intercambiados con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, confirman que Utiel era la localidad más afectada y que el AVE había quedado suspendido. García preguntó si había perspectivas de abrir la A3, y Argüeso respondió que aún no.

A las 19:23, por orden de Cuenca, García envió a Mazón un borrador de las ayudas con una previsión presupuestaria comparada con la DANA de 2019, cuando gobernaba el Pacte del Botànic. Minutos después, volvió a insistir: "Va a haber que ver que cantidad final porque va a haber un huevo de afectados".

