Hermanamiento antifascista

De la Guerra Civil española a la batalla de Narvik: cómo los brigadistas españoles ayudaron a derrotar al nazismo

El contexto Hoy, esta historia olvidada se rescata a través de un proyecto multidisciplinar que mezcla cómics, narrativa y hasta inteligencia artificial, acercando el heroísmo de los brigadistas a las nuevas generaciones.

La batalla de Narvik, en Noruega, fue la primera gran derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial… y parte de esa victoria se la debemos a brigadistas españoles que cruzaron toda Europa para ayudar a los escandinavos. Una forma de devolver la ayuda que habían recibido años antes durante la Guerra Civil española.

"Between brother and brother…", dice la historia. En 1936 empezaba en España una guerra fratricida, republicanos contra sublevados, derramando sangre por todo el país. Pero pronto llegó la solidaridad internacional: desde Noruega y Suecia, se formaron comités de ayuda que enviaron recursos, personal sanitario y hasta ropa para quienes luchaban por la República.

Carles López Cerezuela, coordinador creativo del proyecto que rescata esta historia, se pregunta: "La distancia es enorme… ¿Por qué se involucraban esas personas en una guerra que no era la suya?" La respuesta está en la voluntad de defender la democracia: brigadistas, voluntarios y muchas mujeres que jugaron un papel clave.

José Ignacio Pastor, presidente de Associació Ciutadania i Comunicació, recuerda: "Hay enfermeras, hay periodistas, hay personas que se dedican a tejer ropa…". Todo esto permitió fundar en 1937 el Hospital Sueco-Noruego de Alcoy, inaugurado por el ministro socialista Julio Álvarez del Vayo.

Aunque la República cayó derrotada, la deuda moral era enorme. Por eso, en 1940, brigadistas españoles exiliados en Francia viajaron hasta Noruega para combatir en la histórica batalla de Narvik, enfrentándose a la Alemania nazi y logrando su primera gran derrota europea.

Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, recuerda: "Mientras ganaban por toda Europa, resulta que Narvik fue su primera derrota". Una victoria que el franquismo trató de ocultar y que hoy un proyecto multidisciplinar rescata con cómics, novelas e incluso inteligencia artificial.

El objetivo es claro: recordar a los españoles y escandinavos que murieron defendiendo la democracia y la libertad, y acercar esta historia olvidada a las generaciones actuales.

