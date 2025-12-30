De la Guerra Civil española a la batalla de Narvik: cómo los brigadistas españoles ayudaron a derrotar al nazismo

Tras la Guerra Civil, varios españoles exiliados se dirigieron al norte de Europa en 1940 para luchar contra la Alemania nazi

El contexto Hoy, esta historia olvidada se rescata a través de un proyecto multidisciplinar que mezcla cómics, narrativa y hasta inteligencia artificial, acercando el heroísmo de los brigadistas a las nuevas generaciones.

La batalla de Narvik, en Noruega, fue la primera gran derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, gracias en parte a brigadistas españoles que, exiliados en Francia, cruzaron Europa para combatir. Esta acción fue una forma de devolver la ayuda recibida durante la Guerra Civil española, cuando Noruega y Suecia enviaron recursos y personal sanitario para apoyar a la República. A pesar de la caída de la República, la deuda moral persistía. Un proyecto busca rescatar esta historia y acercarla a las nuevas generaciones.

"Between brother and brother…", dice la historia. En 1936 empezaba en España una guerra fratricida, republicanos contra sublevados, derramando sangre por todo el país. Pero pronto llegó la solidaridad internacional: desde Noruega y Suecia, se formaron comités de ayuda que enviaron recursos, personal sanitario y hasta ropa para quienes luchaban por la República.

Carles López Cerezuela, coordinador creativo del proyecto que rescata esta historia, se pregunta: "La distancia es enorme… ¿Por qué se involucraban esas personas en una guerra que no era la suya?" La respuesta está en la voluntad de defender la democracia: brigadistas, voluntarios y muchas mujeres que jugaron un papel clave.

José Ignacio Pastor, presidente de Associació Ciutadania i Comunicació, recuerda: "Hay enfermeras, hay periodistas, hay personas que se dedican a tejer ropa…". Todo esto permitió fundar en 1937 el Hospital Sueco-Noruego de Alcoy, inaugurado por el ministro socialista Julio Álvarez del Vayo.

Aunque la República cayó derrotada, la deuda moral era enorme. Por eso, en 1940, brigadistas españoles exiliados en Francia viajaron hasta Noruega para combatir en la histórica batalla de Narvik, enfrentándose a la Alemania nazi y logrando su primera gran derrota europea.

Matías Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, recuerda: "Mientras ganaban por toda Europa, resulta que Narvik fue su primera derrota". Una victoria que el franquismo trató de ocultar y que hoy un proyecto multidisciplinar rescata con cómics, novelas e incluso inteligencia artificial.

El objetivo es claro: recordar a los españoles y escandinavos que murieron defendiendo la democracia y la libertad, y acercar esta historia olvidada a las generaciones actuales.

