El Govern restablecerá este lunes de manera parcial el servicio de Rodalies

Los detalles Más del 80% de los usuarios habituales del servicio, que se retomará a las 6.00 horas, tendrán trenes y el transporte será gratuito, han indicado José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, en una rueda de prensa, junto a la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque.

El Govern de Cataluña reanudará parcialmente el servicio de Rodalies este lunes tras un acuerdo con los maquinistas, según informó José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, junto a Sílvia Paneque, consellera de Territorio. Más del 80% de los usuarios habituales podrán utilizar el servicio, que será gratuito desde las 6.00 horas. La línea R2 funcionará completamente, mientras que las R1 y R4 lo harán parcialmente. Santano aseguró que los maquinistas garantizaron la operatividad de la vía. El objetivo es restablecer el servicio completo lo antes posible, asegurando que no se repita una situación similar. El tramo de Gelida requerirá más tiempo para su restablecimiento.

El Govern de Cataluña restablecerá este lunes de manera parcial el servicio de Rodalies tras un acuerdo con los maquinistas, así lo ha afirmado José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, en una rueda de prensa, junto a la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque.

Más del 80% de los usuarios habituales del servicio, que se retomará a las 6.00 horas, tendrán trenes y el transporte será gratuito. Por su parte, Santano ha expuesto que este lunes habrá "150 personas movilizadas en Adif y vigilancia y apoyo".

La línea R2 funcionará en su totalidad y parcialmente, las R1 (no de Blanes a Maçanet-Massanes), y R4 (funcionará de Terrassa a Martorell Central y de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders). "Hemos acordado con los maquinistas las condiciones que nos hace hacer operable la vía. Hemos entendido su reacción y empatizamos".

"Tenemos la garantía de que los maquinistas van a trabajar porque han firmado un documento para garantizar la plena operatividad de la vía, no hay dudas", agrega.

Asimismo, la portavoz ha exaltado que su objetivo principal es "restablecer" por completo el servicio de Rodalies "lo antes posible con todas las garantías". "Han sido días complicados. Parar un servicio público no ha sido una decisión fácil, conocemos el impacto pero era necesaria tomarla por responsabilidad en favor de los catalanes con el objetivo de ganar en seguridad", ha añadido.

De esta manera, mantiene que algo así "no puede volver a pasar": "Lo que merece la sociedad es que le resolvamos el problema. Que sepan que se van a poder desplazar con garantías", explica, a la vez que indica que el restablecimiento del tramo de Gelida requerirá de más tiempo.

El mapa del servicio de Rodalies que se ofrecerá este lunes.

