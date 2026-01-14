Ahora

España, ante Groenlandia

El Gobierno sale en defensa de Groenlandia con peticiones de actuación a la UE frente a un PP que critica a Trump y un Vox que rebaja sus amenazas de invasión

Entre líneas Vox rechaza opinar porque, según afirma el diputado de la Asamblea de Madrid, "nos declaramos incompetentes" sobre este asunto.

La ministra de Exteriores, Margarita Robles, este miércoles en la entrega de condecoraciones por la DANA. La ministra de Exteriores, Margarita Robles, este miércoles en la entrega de condecoraciones por la DANA. Europa Press
Margarita Robles ha alzado la voz contra la tibieza de la Comisión Europea ante las amenazas de Donald Trump a Groenlandia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha limitado a afirmar que "Groenlandia pertenece a su gente" y que les corresponde a ellos "decidir sobre su futuro". Por su parte, la ministra de Defensa española ha sido más tajante y ha afirmado que "es el momento de que la UE tenga un liderazgo".

La ministra ha apelado directamente a la inacción de la Unión y ha pedido "reaccionar" ante las presiones del gobierno estadounidense. "Una gran invasión por parte de Estamos Unidos a Groenlandia va en contra del ordenamiento jurídico internacional", ha subrayado Robles.

Una línea que ha respaldado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha afirmado esta semana que "la presión sobre Groenlandia tiene que terminar".

Desde el Partido Popular también critican al presidente estadounidense. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha asegurado que no le gustan "las formas" de Trump y ha exigido preparación a la Unión Europea. "Hay que tomar nota de la situación y ejercer presión cuando hay amenazas sobre la soberanía de un país", ha afirmado.

Vox rebaja las advertencias

La nota discordante en este sentido es Vox, que ha rebajado la gravedad de las amenazas que Donald Trump está lanzando a un territorio de un miembro de la OTAN. "No es que haya dicho Trump: 'Es que me voy a quedar con Normandía'", ha justificado José Antonio Fuster, diputado de la Asamblea de Madrid.

"No ha habido en la reunión de acción política ni medio segundo que hayamos dedicado a Groenlandia, no es nuestra competencia", ha considerado. Los de Santiago Abascal prefieren, de momento, no opinar y ellos mismos se declaran "incompetentes" en este asunto que afecta de lleno a Europa.

