Pedro Sánchez exige una rectificación. A título particular, en calidad de ciudadano y no como presidente, ha enviado un burofax a los tres medios que le acusaron de plagiar de su tesis: 'Ok Diario', 'El Mundo' y 'ABC', que lo lleva este sábado en portada. Les pide que se retracten.

Explica Sánchez que él es el autor en exclusiva de la tesis, que cumplió con el procedimiento y que referenció correctamente todos los textos utilizados.

De momento, los tres diarios no se han desdicho. Todo lo contrario: 'Ok Diario' asegura que "no cambiará ni una coma" y 'El Mundo' y 'ABC' dicen que se ratifican. Sánchez no descarta emprender acciones legales si no se enmiendan las informaciones.

"Lo que toca ahora es que pidan perdón al presidente", afirmó la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

Aunque siempre se ha podido consultar 'in situ' en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, ahora las 342 páginas de la tesis de Pedro Sánchez sobre diplomacia económica también están en Internet, en la plataforma 'Teseo', del Ministerio de Educación. Con su digitalización y acceso universal, el Gobierno pretende frenar las especulaciones sobre un posible plagio y desarmar los ataques de Ciudadanos y Partido Popular.

Albert Rivera se dirigió a Pedro Sánchez asegurando que lo que tenía que hacer es ir "al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si hay plagios".

"Ojalá dé todas las explicaciones que yo he dado durante cinco meses", declaró Pablo Casado.

La propia Moncloa ha sometido la tesis a dos de los programas de software 'antiplagio' más reconocidos a nivel internacional. Los dos han descartado que la tesis de Sánchez fuera copiada. Sin embargo, incluso un porcentaje pequeño no excluye la copia.

"Lo que tú tienes que comprobar es que ese 15% o 16% no venga todo de un solo documento", señaló el politólogo y profesor de la Universidad Carlos III, Pablo Simón, en Al Rojo Vivo.

En la tesis de Sánchez hay más de 400 citas a una bibliografía que incluye 146 referencias. Nacho Calle, coordinador de equipo de datos de laSexta apuntó en Más Vale Tarde que "en la bibliografía, la obra de todos los autores que aparecen aquí, está".

Sobre un posible trato de favor hacia el ahora presidente, tanto la Universidad como el tribunal examinador lo niegan. En este sentido, la directora de la tesis doctoral ha asegurado que "se cumplieron exhaustivamente todos los requisitos formales exigidos por la ley, en plazos en formas".

Y en cuanto a las dudas respecto a la conformación de ese mismo tribunal, la Universidad insiste en que todo se hizo conforme a la legalidad.

