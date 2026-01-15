El Gobierno pacta para Euskadi el traspaso de cinco nuevas competencias antes de la Comisión Mixta de Transferencias

Los detalles El Ejecutivo central, tras las conversaciones con el PNV, traspasa las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo para Euskadi para el traspaso de cinco nuevas competencias para el Ejecutivo del país vasco. Entre ellas están las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.

Todo, un día antes de la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias que estaba en el aire por las discrepancias existentes entre ambos ejecutivos, algo que ha elevado la tensión política entre el PNV y el PSE.

Ahora, con la firma del pacto, se ha desbloqueado dicha Comisión Mixta después de varias conversaciones entre el lehendakari Imanol Pradales y varios altos de su gabinete con algunos ministros e incluso con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Todo lo ha confirmado María Ubarretxena, portavoz del Ejecutivo, en Vitoria, explicando que uno de los puntos de fricción que ambos gobiernos han solventado ha sido la financiación de las cinco materas a través del Cupo derivado del Concierto Económico, sin ofrecer más detalles acerca de dichas discrepancias ni del acuerdo definitivo.

Ubarretxena ha confirmado que se va a respetar el acuerdo firmado en julio en la comisión de cooperación entre ambos gobiernos, algo que desde Euskadi han reivindicado en las últimas semanas al considerar que el Ejecutivo lo incumplía en financiación y en aspectos relacionados con los traspasos con la Seguridad Social.

Esas discrepancias han sido el motivo de que la Comisión Mixta en la que iban a cerrarse esos cinco traspasos, prevista para el 29 de diciembre, se pospusiera para dar margen a un acuerdo.

Las diferencias se han trasladado al ámbito político con cruces de declaraciones entre el PNV y el PSE, socios del Gobierno vasco de coalición. Aitor Esteban, presidente de la formación nacionalista vasca, advirtió al Gobierno de que si no cumplía con lo que "está firmado y acordado las relaciones y actitud iban a cambiar".

Eneko Andueza, secretario general del PSE, le ha respondido antes del acuerdo: "La confianza se quebraría y estaríamos entonces ante un nuevo escenario en España".

Ahora, tras el acuerdo, el tono ha bajado. La portavoz, en ese sentido, ha agradecido a los socios socialistas que hayan remado en la misma dirección y a favor de la "casa vasca". Sin embargo, ha hecho un llamamiento al Gobierno para que afronte con "seriedad" las negociaciones para el resto de las competencias pendientes de transferirse porque trabajar "a contrarreloj" no es la mejor manera.

Durante estas últimas semanas el Ejecutivo vasco ha elevado el tono de las críticas al central e incluso pidió a Pedro Sánchez que pusiera "orden en su casa" porque consideraba que había algún secretario de Estado que estaba poniendo trabas.

De todas las transferencias pactadas la más importante es la relativa a la gestión de las prestaciones de desempleo. Se estima que la administración vasca pasaría a gestionar un importe anual de unos 822 millones de euros.

La misma incluiría el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, y de 534 trabajadores. El Estado, eso sí, mantendría la capacidad normativa.

Además, había un compromiso entre el PNV y el PSOE para que en 2025 se cumpliera íntegramente el Estatuto de Gernika con la transferencia de las competencias pendientes recogido en el acuerdo entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez y en el pacto programático que firmaron los dos partidos para el Gobierno de coalición que sustenta el Ejecutivo vasco.

