El Gobierno califica de "ruin" e "inhumana" la actitud de Vox ante la tragedia en Adamuz mientras mantiene el 'fair play' con el PP

¿Por qué es importante? En lugar de respetar los días de luto, el partido de ultraderecha ha preferido hacer actos electorales en Aragón. Mientras, Moncloa y la Junta andaluza mantienen la colaboración y las buenas maneras.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Gobierno ha criticado duramente la actitud de Vox y su líder, Santiago Abascal, calificándola de "ruin" e "inhumana" por no respetar el luto tras el accidente de tren en Adamuz y continuar con la campaña electoral en Aragón. La ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado la postura "antidemocrática" del partido. Vox, por su parte, ha culpado al Gobierno de precedentes graves sin esperar conclusiones. En contraste, Moncloa y la Junta de Andalucía mantienen una colaboración leal, destacando la cooperación y coordinación institucional. Mientras, en redes sociales, surgen tensiones entre el PP y ERC.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Gobierno ha calificado de "ruin" e "inhumana" la actitud de Vox y de Santiago Abascal estos días por no respetar los días de luto tras el accidente de tren en Adamuz e, incluso, mantener la campaña electoral en Aragón. Mientras, Moncloa y la Junta andaluza mantienen la colaboración y las buenas maneras.

Pocas palabras le bastan al Gobierno para describir lo que está haciendo Vox. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha remarcado una: "ruin". Aunque también ha destacado la actitud "antidemocrática" e "inhumana" del partido de ultraderecha, que tras la grave tragedia se ha dedicado a criticar al resto. "Los que pretenden escudarse tras los heridos y las víctimas, impongan el falso consenso del silencio", ha declarado Ignacio Garriga, secretario general de Vox.

Aunque por un lado aseguran que todavía no se pueden sacar conclusiones, como dijo Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso: "Queremos reiterar que no podemos aventurarnos". Inmediatamente después, sin embargo, lo ha hecho culpando al Gobierno: "Pero es evidente que no podemos obviar el precedente tan grave de este Gobierno, del conjunto de los servicios públicos y de las catástrofes".

De esta forma, en lugar de respetar el luto político, Vox ha preferido hacer actos electorales. Al otro lado, 'fair play' entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, donde la palabra lealtad está siendo de las más empleadas. "En Andalucía no entendemos otra manera de hacer las cosas que desde la cooperación, desde la coordinación, desde la lealtad institucional", ha dicho Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Se han escuchado hasta alabanza. "Ni en la forma ni en el fondo le puedo hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla", dijo este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Aunque a lo lejos, en redes sociales, se vislumbra ya algo de ruido, menciona el PP al Falcon y se enzarza con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, por pedir que no se compare la DANA con esta otra tragedia.

