El Gobierno acuerda con Bildu extender a 2026 el escudo social y prohibir el desahucio de personas vulnerables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) recibe a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua (d)

¿Por qué es importante? Entre las medidas que iban a decaer este 31 de diciembre estaban la prohibición de desahucios para personas vulnerables, la prohibición de los cortes de suministros básicos y el bono social eléctrico.

El Gobierno acordó este lunes con EH Bildu mantener las medidas aprobadas para proteger el escudo social durante todo 2026. Así lo informó EH Bildu este lunes en un comunicado, en el que señaló que "ha logrado" prorrogar un año más la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico.

Se trata de medidas, todas ellas, que iban a decaer el próximo 31 de diciembre. El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, explicará esta mañana en una rueda de prensa a las 11.00 horas en Bilbao los detalles del acuerdo, según señala la formación.

EH Bildu ha puesto en valor el acuerdo conseguido, "tras las intensas negociaciones de las últimas semanas", ya que permitirá "seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.