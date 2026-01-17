Ganarse la simpatía del votante y quitarse el traje de político: Feijóo en moto, Sánchez corriendo o Montero y sus sevillanas

El contexto Con la llegada de las elecciones y en plena campaña electoral, han dejado momentos de todo tipo en el que mostrar normalidad con los ciudadanos de a pie se ha convertido en rutina.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sorprendió a los asistentes de la 26 edición de Motauros en Tordesillas, Valladolid, al montarse en una moto, un gesto común entre políticos para acercarse a la ciudadanía en época de elecciones. Este tipo de acciones han sido realizadas por otros líderes como Isabel Díaz Ayuso, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez. Manuel Fraga también fue pionero en este ámbito al bañarse en las aguas contaminadas de Palomares. José Luis Martínez-Almeida ha generado contenido apareciendo en diversas actividades públicas, mostrando una faceta más cercana y simpática.

Es algo que ya hizo la líder 'popular' Isabel Díaz Ayuso, también en moto, o Mariano Rajoy e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchezen bicicleta. Así, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, deleitaba a su público bailando sevillanas en la Feria.

Por su parte, Manuel Fraga inmortalizaba un momento que pasaría a la historia, fue pionero bañándose en las aguas contaminadas de la playa de Palomares, en Almería. Estos son algunos de los momentos con los que los políticos han intentando ser uno más en la ciudadanía dejando a un lado la formalidad.

Entre otros, recordamos cuando Ayuso anunció su eslogan "Ganas de Madrid" para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en 2023 junto a la canción oficial de campaña.

Quien ha generado contenido durante los últimos años es el madrileño José Luis Martínez-Almeida, quien ha aparecido probando todo tipo de comida en público, practicando deportes en equipo o incluso patinando sobre hielo.

Es la otra cara de los que a ratos dejan a un lado la máscara de 'político serio' para ponerse una más simpática a pie de calle.

