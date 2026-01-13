Ahora

proceso de escucha, reflexión y autocrítica

Ferraz convoca a las históricas feministas que pidieron una Conferencia de Igualdad tras el 'Me too' socialista: "Los nombres llegan de todas las regiones"

¿Qué han dicho? "Está claro que las militantes del PSOE quieren un debate de ideas sobre feminismo socialistas y que se corrijan los errores cometidos en los últimos años", han remarcado fuentes a la Sexta.

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, este martes.La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, este martes.Rober Solsona - EP

La secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, recibirá a una delegación de las promotoras el próximo miércoles en la sede de Ferraz para abordar una Conferencia de Igualdad tras el estallido del 'Me too' en las filas de la formación, que habían demandado históricas feministas del partido, según han confirmado fuente del PSOE a laSexta.

Más de 600 personas se han adherido a la propuesta para celebrar una Conferencia Feminista en el PSOE en 2026 y hacer autocrítica por la "fractura" en el seno del movimiento. "Los nombres llegan desde todas las comunidades autónomas", han asegurado este martes. "Está claro que las militantes del PSOE quieren un debate de ideas sobre feminismo socialistas y que se corrijan los errores cometidos en los últimos años", han remarcado a laSexta.

El pasado 7 de enero las promotoras remitieron un escrito a Bernabé y la secretaria de Organización, Rebeca Torró, para reclamar un proceso de escucha, reflexión y autocrítica. Además, denunciaban que en los últimos años se ha producido un "deterioro del diálogo y la negociación con el feminismo socialista", así como un "distanciamiento" de organizaciones respecto al partido.

"El resultado de todo ello ha sido una profunda fractura dentro del movimiento feminista y el distanciamiento de una parte de las organizaciones respecto al PSOE. A esta situación se han unido las denuncias de abusos y comportamientos sexistas ejercidas por responsables políticos, que deben ser depuradas, con arreglo a las normas internas y las disposiciones legales", añadieron entonces las firmantes.

Asimismo, fuentes de la formación a laSexta ya habían anunciado que se "convocará una reunión para concretar la agenda feminista del PSOE para 2026, en la que estará la formación en igualdad, las iniciativas legislativas y, por supuesto, la conferencia sobre igualdad": "La agenda feminista existe y está muy activa dentro del PSOE", remarcaron.

Esto llega cuando el PSOE afronta una crisis interna a raíz de las denuncias por acoso en el seno del partido, como el caso del exasesor de Moncloa Paco Salazar o el expresidente de la Diputación de Lugo. Desde entonces, las secretarias de Igualdad han reclamado reformas en los protocolos.

