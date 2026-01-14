Felipe VI se sale del guion para defender una Europa unida frente a las prácticas "inestables" de otros: "El fortalecimiento común no es un plan B"

¿Qué ha dicho? "Son tiempos en los que prácticas que pensamos que nunca más iban a estar en el menú de la estrategia y el comercio, están volviendo con fuerza y de forma preocupante. Y lecciones que aprendimos en el siglo XX parece que se están debilitando con rapidez", ha dicho el rey.

Felipe VI ha vuelto a defender los avances aprendidos el siglo pasado, frente a las prácticas "inestables" de otros. Este miércoles el rey se ha salido del guion y ha improvisado parte de su discurso para defender una Europa unida. "Son tiempos en los que prácticas que pensamos que nunca más iban a estar en el menú de la estrategia y el comercio, están volviendo con fuerza y de forma preocupante. Y lecciones que aprendimos en el siglo XX parece que se están debilitando con rapidez. No creo que haya un plan B y, si lo hay, es ciertamente un plan peor que el de avanzar hacia una Europa más fuerte".

Felipe VI ha defendido así ante cerca de 200 inversores nacionales e internacionales la fortaleza de las empresas españolas y el "firme" compromiso de España con el libre comercio y la seguridad jurídica en un contexto "inestable e incierto". Además, de forma improvisada, el rey ha solicitado "confianza en el futuro de Europa" porque no hay "plan B".

Lo ha hecho durante la inauguración de la XVI edición del Spain Investors Day (SID), un foro de encuentro en el que inversores de todo el mundo analizan en Madrid las oportunidades de inversión en España. En el acto de inauguración también han participado la presidenta de BNP Paribas en España, Cecilia Boned; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"A pesar de un entorno cada vez más inestable e incierto", ha señalado el rey, "España mantiene un compromiso firme con el libre comercio y la cooperación internacional, viendo la apertura no como una vulnerabilidad, sino como un activo estratégico", ha asegurado Felipe VI esta mañana, horas antes de la reunión clave entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia en Washington para debatir el futuro de la isla ante las aspiraciones anexionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El rey ha afirmado que el Spain Investors Day sigue siendo "tan relevante como lo fue hace 16 años", "sigue siendo un escaparate destacado para las empresas españolas y una plataforma excelente para fomentar oportunidades de negocio entre los participantes". "Pero es más que eso. También es una declaración: una declaración que refleja nuestro compromiso con la estabilidad y el compromiso internacional, valores que definen nuestro sector empresarial y nuestra economía en su conjunto".

El rey ha defendido, en el "desafiante contexto internacional", "que España sigue siendo uno de los países más abiertos del mundo al comercio y la inversión internacionales. Nuestro país está firmemente anclado en la UE, plenamente comprometido con el mercado único, la seguridad jurídica". "Nuestras convicciones europeas van de la mano del multilateralismo y la cooperación como principios rectores de nuestras relaciones internacionales", ha reiterado en su mensaje ante cerca de 200 inversores.

El jefe del Estado ha insistido en destacar "los lazos estrechos y duraderos de España con América Latina, con la que compartimos profundos vínculos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales". Ha incidido también el monarca en la consolidación de España como el segundo destino turístico más importante del mundo. "Durante el último año, nuestro país ha recibido a cerca de 100 millones de turistas de todo el mundo".

"El desempeño económico de España también refleja esta apertura global y atractivo internacional. Desde una perspectiva empresarial, también estamos entre los principales receptores de inversión extranjera directa a nivel mundial. Además, nuestro país está alcanzando niveles récord de exportaciones, los más altos de nuestra historia. Nunca antes habíamos tenido tantas empresas exportadoras como tenemos hoy", ha destacado.

Felipe VI ha defendido a su vez la resiliencia de las empresas españolas y el fortalecimiento de la Unión Europea como clave para el desarrollo. "El fortalecimiento de esta Europa común no es un plan B", ha indicado. Y llamado a los presentes a "afrontar y asumir esos desafíos que el mundo nos está presentando. No es una tarea fácil", ha admitido.

"Sé que no estoy en el trabajo. No estoy en política ni estoy gestionando una empresa. No pongo mi dinero como inversor. Pero sí estoy invirtiendo. He invertido interés en la estabilidad a largo plazo", ha aseverado. "Por tanto, solo puedo pediros confianza en el futuro de Europa", ha concluido.

